1918, 1. Dezember: Eduard Stadtler, früherer Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau, gründet mit finanzieller Unterstützung des Bankiers Karl Helfferich die »Antibolschewistische Liga«. Es wird ein Fonds geschaffen, in den zahlreiche Unternehmer einzahlen und mit dessen Mitteln die Einsätze der Freikorps während der Januarkämpfe in Berlin finanziert werden. Die Liga, die sich später auf die Verbreitung antikommunistischer Literatur und Flugblätter verlegt, ruft auch zum Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf. Nach eigener Aussage hat Stadtler selbst den Freikorpskommandeur Waldemar Pabst von der Notwendigkeit überzeugt, die beiden führenden KPD-Mitglieder zu töten.

1943, 28. November bis 1. Dezember: In Teheran treffen erstmals die Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Sowjetunion zusammen. Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin beschließen die Eröffnung der zweiten Front durch Landung in Frankreich bis zum Mai 1944. Stalin verpflichtet sich zur Aufnahme von Kampfhandlungen gegen Japan sechs Monate nach Beendigung des Krieges in Europa. Die Festlegung der Grenzen Polens und die Zukunft Finnlands und Jugoslawiens werden beraten, ebenso die Grundsätze einer zukünftigen Besatzungspolitik in Deutschland. Stalin lehnt englisch-amerikanische Pläne zur Aufteilung Deutschlands in fünf Einzelstaaten ab. Darüber hinaus beraten die Alliierten über die Gründung eines neuen Völkerbundes, der den Namen Vereinte Nationen tragen soll.

1958, 1. Dezember: Im umgebauten ehemaligen Frauengefängnis von Ludwigsburg nimmt die »Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen« ihre Arbeit auf. Die Dienststelle darf wie eine Staatsanwaltschaft selbst Ermittlungen aufnehmen, aber keine Anklage erheben. Die Zuständigkeit ist begrenzt auf Naziverbrechen, die während des Zweiten Weltkriegs an Zivilisten außerhalb der Grenzen des damaligen Deutschen Reichs begangen worden sind.

1978, 27. November: In der türkischen Provinz Diyarbakir wird die marxistisch-leninistisch orientierte Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gegründet. Sie verfolgt das Ziel, einen eigenen kurdischen Staat zu gründen, ändert aber 2005 ihre Strategie und setzt seitdem auf einen sogenannten demokratischen Konföderalismus und den Aufbau selbstverwalteter kommunaler Strukturen.