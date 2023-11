»Deutschland im Kriegszustand?!« Kongress der Informationsstelle Militarisierung (IMI) Tübingen. Politische, militärische und wirtschaftliche Akteure gerieren sich fast so, als ob Deutschland sich im Krieg befinde. Zur Lösung des Konfliktes wird nahezu ausschließlich auf militärische Gewalt gesetzt. Zahlreiche Experten stellen den Stand der Aufrüstung etc. dar. Am Sonnabend und Sonntag Übertragung per Lives­tream: stream-imi.wueste-welle.de:8000/stream-imi.mp3 Sonnabend, 25.11., 12 Uhr. Veranstalter: IMI Tübingen

»Folgen des Einsatzes von Uranmunition«. Dokumentarfilm von Frieder Wagner. Es geht um den Einsatz von Uranmunition im Irak, im Bosnien-Krieg und im Kosovo. Das radioaktive Uran verbrennt zu winzigen Nanopartikeln, die eingeatmet Krebserkrankungen verursachen können. Ganze Regionen sind dauerhaft unbewohnbar geworden. Montag, 27.11., 17 Uhr. Ort: Saal der Roten Hilfe, Lange Geismarstr. 3, Göttingen. Veranstalter: Anti-Atom-Initiative Göttingen

»Neozionismus, Besatzung und Krieg in Israel/Palästina«. Vortrag mit Diskussion. Wie entsteht in Israel der Konsens für den Krieg? Welche Rolle spielt dabei die 56jährige Besatzung der Gebiete Palästinas? Inwieweit erleben wir mit der seit Jahren andauernden Regierungskrise eine Art Implosion des politischen Systems? Tamar Amar-Dahl, in Berlin ansässige, unabhängige israelisch-deutsche Historikerin, befasst sich mit Israels Geschichte, Politik und politischer Kultur. Mittwoch, 29.11., 19 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover