Kay Nietfeld/dpa Dieser Bundeswehr-Soldat demonstriert in Litauen seine Kriegstüchtigkeit. An Friedensverhandlungen mit Russland ist die deutsche Besatzungsmacht nicht interessiert

Der Südwestrundfunk hat die Anweisung zu mehr Kriegstüchtigkeit noch nicht ganz verinnerlicht. Seinen Reporter Alexander Böttner schickt er nach Litauen, um die baden-württembergischen Soldaten zu besuchen. Dort wird eine riesige Kasernenanlage für die dauerhafte Besatzung angelegt. Doch die Bewohner an der Grenze zu Belarus sind nicht sehr begeistert: »Ich fühle mich wohl hier. Warum sollte Russland uns angreifen?« fragt ein Einwohner in einer Grenzstadt. Ein junger Mann gibt zu bedenken: »Ich bin mehr Anhänger der anderen Grenzseite. Die Politik Litauens unterstütze ich nicht.« Anders in der Hauptstadt, dort wehen die ukrai­nischen Solidaritätsfahnen, und die Befragten fürchten sich vor einer russischen Invasion. Die Bundeswehr ist ab 2025 mit 4.000 Mann dauerhaft in Litauen stationiert. Schon die Wehrmacht hatte sich dort festgebissen und musste nach einer vernichtenden Niederlage fliehen. Ohne Verhandlungen mit Russland ist eine neue militärische Eskalation vorprogrammiert. (bk)