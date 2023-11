Christian-Ditsch.de

Berlin. Am 15. Februar vor zehn Jahren verstarb der Kabarettist und Liedermacher Dietrich Kittner. Zusammen mit der Stiftung kultureller Förderung und Bewahrung des Lebenswerkes von Dietrich und Christel Kittner veranstaltete die junge Welt am vergangenen Donnerstag in der Maigalerie in Berlin-Mitte eine Retrospektive seines Schaffens. Rund 70 Menschen lauschten Rolf Becker, der sehr pointiert einige Texte von Kittner interpretierte. In Filmaufzeichnungen berichteten alte Freunde über Begegnungen mit ihm, und auch in den Hollerhof, dem letzten Wohnsitz der Kittners in Österreich, wurde das Publikum entführt. Mit deutlicher Überlänge endete schließlich ein wunderschöner Abend. (jW)