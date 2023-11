imago images/BRIGANI-ART Engagement, Humor und der unerschütterliche Einsatz für alles Konstruktive: Billy Bragg

Dass Sänger Billy Bragg auch im 66. Lebensjahr an eine bessere Zukunft glaubt und seinen Teil dazu beitragen möchte, hat er unlängst in seiner musikalischen Antwort auf den Song »Rich Men North of Richmond« bewiesen. In dem nimmt der junge Countrysänger Oliver Anthony die Rolle des kleinen Mannes ein und klagt über miese Bezahlung in erniedrigenden Jobs. Ja, es sei eine Schande, was aus der Welt geworden sei, klagt Anthony, und er kennt auch die Gründe dafür: die reichen Männer, die sich im Norden der USA die Taschen vollmachen, und ebenso jene, die sich auf Sozialhilfe ausruhen, während die Arbeiter in den Minen des Copper Belt schuften.

Es ist eine einfache Botschaft, die Anthony auf Youtube verbreitet, wo sie seit August mit bald 100 Millionen Klicks goutiert wurde. Im Interview mit dem britischen Nachrichtensender Sky News macht Billy Bragg klar, dass die Ursachen für wirtschaftlichen Abstieg doch etwas komplexer seien. Und dass es eine Antwort darauf gibt: »Join a union« – schließe dich einer Gewerkschaft an. Es ist diese Botschaft, die Bragg in seinem eigenen Song »Rich Men Earning North of a Million« dem Klagelied Anthonys entgegenhält. Statt Kampfansagen auszuteilen, nimmt der verdiente britische Liedermacher seinen jungen US-Kollegen an die Hand und erteilt ihm den kameradschaftlichen Ratschlag, nach Antworten zu suchen, die links des Weges liegen.

Engagement, Humor und der unerschütterliche Einsatz für alles Kon­struktive zeichnen Braggs mittlerweile vierzigjähriges Schaffen aus. Das hat sich der Sänger mit seiner just erschienenen Jubiläums-Compilation »The Roaring Forty, 1983–2023« nun einmal mehr selbst bewiesen. Und die erscheint gleich in vier Ausführungen, darunter eine CD-Box mit mehr als 300 Stücken, raren Demos und Liveaufnahmen. Nicht minder interessant – und dabei leichter verdaulich – ist das Kondensat der 40-Titel-Variante.

Sie beginnt natürlich mit »A New England«, dem 1983 eingespielten Song, der, wie alle frühen Lieder Braggs, allein auf die hallige, leicht verzerrte E-Gitarre und seine ungeschliffene Stimme setzt. Erst die zwei Jahre später erschienene Coverversion der britischen Sängerin Kirsty MacColl mit süßlicher Stimme und entsprechender Popinstrumentalisierung sollte dem Lied die verdiente Aufmerksamkeit sichern.

Billy Bragg jedoch auf diese frühe Schaffensphase zu reduzieren, wäre falsch. 1991 erscheint mit »Sexuality« eine Single, in der Bragg von sinkenden Atom-U-Booten vor der Küste Schwedens singt und eine Strophe weiter die Gleichberechtigung homosexueller Liebe einfordert.

Dass Bragg der Tradition von Bänkelsängern wie Pete Seeger und Woody Guthrie angehört, dafür steht hingegen seine Version des Jean-Ritchie-Songs »The L & N Don’t Stop Here Any­more«. Die Aufnahme hatte Bragg 2016 mit seinem Kollegen Joe Henry neben zwölf weiteren Eisanbahnsongs als Field Recordings auf der Fahrt zwischen Chicago und Los Angeles eingespielt – auf den Bahnhöfen, während im Hintergrund der Türen krachen und der Wind durch die Wartehallen pfeift.

Ungleich beschwingter ist das von großer Band und Bläsern getragene »Upfield« von 1996. Darin übt sich der selbsternannte Heide in Gospelfrohlockungen, nur um sich einzugestehen, dass sein Herz vom Glauben an die Kraft des Sozialismus erfüllt ist. Wie schön, dass Billy Bragg bis heute nicht der Tristesse seines jungen Kollegen Oliver Anthony erlegen ist.