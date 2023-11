IMAGO/Xinhua Ruhe nach dem Sturm: Samuel Altman ist nach wenigen Tagen an die Spitze von Open-AI zurückgekehrt

Der König ist zurück auf seinem Thron: Samuel Altman, Chef von Open-AI, ist am Donnerstag (Ortszeit) nach der bisher turbulentesten Woche des US-amerikanischen KI-Unternehmens an die Spitze zurückgekehrt. Was war passiert?

Am Freitag vergangener Woche wurde in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass Altman zurücktreten werde: »Der Rücktritt von Herrn Altman folgt einem Überprüfungsprozess durch den Vorstand, der zu dem Schluss kam, dass er in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war, was dessen Fähigkeit, seine Verantwortung wahrzunehmen, behindert hat«, hieß es. »Der Vorstand hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, Open-AI weiter zu führen«. Die Ankündigung löste im Silicon Valley Schockwellen aus.

Altman selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass es für Open-AI fundamental sei, dass der Verwaltungsrat den CEO jederzeit entlassen könne, wenn das Vertrauen schwinde. Denn ursprünglich wurde die Softwarefirma 2015 als Non-Profit-Unternehmen mit dem Ziel gegründet, eine künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis, also mit öffentlich zugänglichem Quellcode, zu entwickeln. Doch wie es im Kapitalismus so ist, bleiben gemeinnützige Ideen nur so lange gemeinnützig, bis sie profitabel werden. So wurde 2019 die gewinnorientierte Tochtergesellschaft Open-AI Global gegründet, die inzwischen mit Produkten wie Chat-GPT oder DALL-E einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat.

Langfristiges Ziel des Konzerns ist die Entwicklung einer sogenannten Artificial General Intelligence (AGI). Dabei handelt es sich um eine Form der künstlichen Intelligenz, die Aufgaben nicht nur auf »menschlichem Niveau«, sondern weit darüber hinaus bewältigen kann. Ilya Sutskever, einer der führenden Entwickler und Vorstandsmitglied von Open-AI, warnt seit Jahren vor der Gefahr, dass eine solche »Superintelligenz« schnell außer menschliche Kontrolle geraten und im schlimmsten Fall sogar über Krieg und Frieden oder die Existenz der Menschheit selbst entscheiden könnte. Offenbar war es also der interne Streit zwischen dem vorsichtigen Wissenschaftler Sutskever und dem Unternehmer Altman, der die Krise auslöste. Inzwischen ist bekannt, dass die Entwicklung der KI mit dem Namen »Q« tatsächlich gelungen war. Als Reaktion auf den »Oppenheimer-Moment« hätten die Forscher in einem Brief an den Vorstand vor einer »Bedrohung für die Menschheit« gewarnt, berichtete Reuters.

Doch in Altmans Logik konnte die Kommerzialisierung dieser Technologie nicht lange auf sich warten lassen, da Open-AI im Wettbewerb mit anderen Konzernen steht. In der Tat haben Google, Neuralink, Elevenlabs und X in den letzten Tagen ihre eigene KI-Software angekündigt, die in Kürze für die Verbraucher verfügbar sein wird.

Jedenfalls hatte sich der Vorstand aufgrund des »Sicherheitsrisikos« und des offenbar intransparenten Verhaltens von Altman dennoch zu seiner Entlassung entschlossen. Die Empörung von Investoren war die Folge. Microsoft-Chef Satya Nadella, der mit 49 Prozent zu den Hauptinvestoren von Open-AI gehört, war über das Vorhaben des Verwaltungsrats nicht informiert. Deshalb nahm er sofort Gespräche mit Altman über die Entwicklung eines eigenen KI-Programms auf. Zudem hatten 650 der insgesamt 770 Mitarbeiter mit Kündigung gedroht. Daraufhin musste der Vorstand Ende dieser Woche zurückrudern.

Nun sitzt Altman fester denn je im Sattel, denn in einer Art Machtdemonstration gegenüber dem Vorstand konnte er seine Anhänger geschlossen hinter sich versammeln. »Er scheint sehr mächtig, und es ist unklar, ob der Verwaltungsrat ihn überwachen kann«, kommentierte Mak Yuen Teen, Direktor des Zentrums für Investorenschutz bei der National University of Singapore Business School, gegenüber Reuters am Donnerstag. »Es besteht die Gefahr, dass das Gremium zu einer Gruppe von Jasagern wird.« Ilya Sutskever ist im neu formierten Verwaltungsrat übrigens nicht mehr vertreten.