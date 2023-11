Arnulfo Franco/AP Photo/dpa Proteste gegen umweltzerstörenden und unsozialen Kupferbergbau in Panama-Stadt (31.10.2023)

In Panama gibt es seit Wochen Massenproteste, Streiks und Straßenblockaden gegen die Verlängerung des Vertrags mit dem Bergbauunternehmen Mineria Panamá S. A., einer Tochter der kanadischen First Quantum Minerals. Dem Konzern wird erlaubt, seine Kupfermine in Panama weitere 20 Jahre lang auszubeuten, mit Option auf Verlängerung. Ihre Organisation ist eine der führenden Kräfte. Warum unterstützen Sie als Gewerkschaft der Bauarbeiter diese Proteste?

Seit 44 Jahren, seit den Zeiten der Militärdiktatur, wird das neoliberale Wirtschaftsmodell in Panama umgesetzt: die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Ausbeutung der Bodenschätze hat dabei keine Entwicklung gebracht. Das gilt für Panama und alle anderen Länder Lateinamerikas oder Afrikas, die als »unterentwickelt« gelten. In Panama hat es nie eine öffentliche Diskussion darüber gegeben, ob wir ein Bergbauland sein wollen. Das haben die herrschende Klasse, der Unternehmenssektor, die Handelskammer und die ihnen dienenden Politiker entschieden und über die Medien, die sie kontrollieren, kommuniziert. Wir als Gewerkschaft haben die Rechte der Arbeiter im Bauwesen zu verteidigen. Der Vertrag mit der Mine berührt auch arbeitsrechtliche Fragen. Dort gelten eigene Arbeitsrechte, sie bringt ausländische, asiatische Arbeitskräfte ins Land, die nach Vorgaben und zu Löhnen der Mine arbeiten müssen. Unsere Position ist klar: Wir sind Patrioten und verteidigen die nationale Souveränität Panamas.

Wann wurde dieser Vertrag mit der Mineria Panamá S. A. geschlossen?

Der Vertrag mit der Kupfermine wurde 1997 geschlossen – und 2017, zwanzig Jahre später, vom Verfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. Das wurde aber nie von den politisch Verantwortlichen beachtet. Und das Verfassungsgericht tat auch nichts, um den eigenen Beschluss wirksam werden zu lassen. Im Oktober dieses Jahres hat der Kongress das Gesetz 406 beschlossen, das der Minera Panamá den Weiterbetrieb für zwanzig Jahre erlaubt. Dabei schädigen diese Abbaumethoden das Ökosystem in einer tropischen Region enorm, einem der ökologischen Herzen Mesoamerikas.

Mit dem Gesetz 407 hat die Regierung nun die Suspendierung der Mehrheit der Konzessionen mit Minen beschlossen. Warum setzen Sie die Proteste dennoch fort?

Unter dem Druck der Proteste hat die Regierung dieses Gesetz 407 beschlossen. Es ist aber schlecht ausgearbeitet und unzureichend. Die Konzession der Minera Panamá ist ausdrücklich ausgenommen. Dann stehen Anträge für 150 neue Konzessionen für den Bergbau im Raum, in einem kleinen Land wie Panama. Unsere Position ist ganz klar: Die Proteste werden weitergehen, bis das Gesetz 406 gekippt und Panama ein Land ohne Metallbergbau ist.

Wie ist die Situation auf der Straße? Medienberichten zufolge sind vier Menschen bei den Protesten gestorben. Es gab zahlreiche Verletzte und Festnahmen.

Die Situation ist komplex. Es gibt mittlerweile 1.300 Inhaftierte, denen der Prozess gemacht werden soll. In den vergangenen Tagen wurden 15 leitende Mitglieder unserer Gewerkschaft festgenommen.

Es sind auch Auftragskiller im Spiel. Es gab jetzt vier Morde und die Drohungen, dass es weitere selektive Morde gibt. Das Sicherste wäre, nicht auf die Straße zu gehen, aber die Proteste müssen fortgesetzt werden. Das Verfassungsgericht wird eine neue Entscheidung zum Gesetz 406 bekanntgeben. Aber, wie gesagt, der Beschluss von 2017 wurde nie umgesetzt.

Wie steht es um die Arbeiterklasse in Panama? Das Land gilt innerhalb Lateinamerikas als stabil und wohlhabend.

Dass das Land reich ist, bedeutet ja nicht, dass es der Bevölkerung gut geht. Die Mehrheit der Menschen in Panama lebt in ökonomisch schwierigen Verhältnissen. Wir vertreten als Gewerkschaft rund 20.000 Arbeiter im Bauwesen, letztes Jahr konnten wir eine Lohnerhöhung von 6,6 Prozent durchsetzen. Fast 50 Prozent der Bevölkerung arbeiten im informellen Sektor. Auf der anderen Seite gibt es hohe Gewinne durch illegale Geschäfte, die beispielsweise bei den »Panama Papers« aufgedeckt wurden, ein Netz aus Korruption und Straffreiheit.