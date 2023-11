IMAGO/Mohammed Turabi Alltägliches Bild: Beerdigung eines von israelischem Militär erschossenen Palästinensers in Nablus (23.11.2023)

Während am Freitag die Waffen in Gaza schwiegen, gingen die israelischen Besatzungstruppen auf der Westbank unvermindert hart gegen die Bevölkerung vor. Nach Angaben der Nachrichtenagentur WAFA wurde am Freitag morgen in Jericho ein 22 Jahre alter Mann bei einer Razzia im Flüchtlingslager Akabat Dschabr erschossen. In der Nähe von Dschenin zerstörten israelische Soldaten das Haus der Familie von Mahmud Abu Bakr. Er soll im August einen Anschlag in Tel Aviv verübt haben, bei dem er getötet wurde. Der Vater berichtete WAFA am Freitag, er sei vorher nicht von der Zerstörung des Hauses informiert worden. Sechs Menschen seien nun obdachlos. Es ist eine gängige Praxis der Besatzungsmacht, unschuldige Familienmitglieder von Attentätern ebenfalls zu bestrafen. Solche Kollektivstrafen werden übrigens nicht auf jüdische Siedler angewandt, die an Anschlägen auf Palästinenser beteiligt waren.

Seit dem 7. Oktober sind nach palästinensischen Angaben mehr als 3.000 Personen in der Westbank verhaftet worden. Viele von ihnen befinden sich in sogenannter Sicherheitshaft. Sie werden weder einem Haftrichter vorgeführt, noch erhalten sie eine Anklage, geschweige denn einen Prozess. Man kann wohl mit Recht sagen, sie sind Israels Geiseln. Es liegt der Verdacht nahe, dass die unverhältnismäßige Verhaftungswelle der letzten Wochen auch dazu gedient hat, genügend Verhandlungsmasse für einen Gefangenenaustausch mit der Hamas aufzubauen.

Im Zuge der Waffenruhe in Gaza sollten am Freitag insgesamt 150 palästinensische Gefangene freikommen (nach Redaktionsschluss). Der 14 Jahre alte Ahmed Al-Salaima sollte einer von ihnen sein. Zumindest stand er auf der Liste, die das israelische Justizministerium am Dienstag veröffentlicht hatte, sagten seine Eltern am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenseite Middle East Eye. Ahmed ist einer von mehr als 250 Minderjährigen, die sich laut Palestinian Prisoners Club im Moment in israelischer Haft befinden.

Der Junge war am 17. Mai im besetzten Ostjerusalem verhaftet worden. Wenige Tage später traf es auch seinen ein Jahr jüngeren Bruder Aiham. Ihnen wird vorgehalten, Steine geworfen zu haben. Die israelische Polizei verfügte Hausarrest für Ahmed. Am 30. Juli mussten die Eltern ihn dann doch der Polizei übergeben. »Die Polizei teilte uns mit, dass sie mit dem Hausarrest des Kindes nicht zufrieden sei«, sagte sein Vater. Die Eltern durften ihn seitdem nicht mehr besuchen. Seit dem 7. Oktober gab es keine Kommunikation mehr. Am Mittwoch abend dann sei die israelische Polizei vorbeigekommen und habe Ahmeds Familie mit Inhaftierung gedroht, falls sie die Freilassung ihres Sohnes in irgendeiner Form feiere. In der Vergangenheit sind manche Entlassene deshalb gleich wieder festgenommen worden. Andere wurden gezwungen, die ersten Tage der zurückgewonnenen Freiheit in der Westbank zu verbringen, bevor sie zu ihren Familien in Ostjerusalem zurückkehren durften, berichtete Middle East Eye. Grundsätzlich behandele Israel Kinder bei der Verhaftung und den Verhören rücksichtsloser als Erwachsene, sagte der Leiter des Jerusalem Prisoners’ Families Committee. Prellungen und Knochenbrüche zeugten von Schlägen.

Einen Schlag anderer Art versucht Kommunikationsminister Schlomo Karhi gegen die israelische Tageszeitung Haaretz auszuführen. »Seit Beginn des Krieges hat mein Büro viele Beschwerden darüber erhalten, dass Haaretz eine schädliche Richtung einschlägt, die die Kriegsziele untergräbt und die militärischen Anstrengungen und unsere soziale Widerstandsfähigkeit schwächt«, teilte er am Donnerstag laut Jerusalem Post mit. »Es ist möglich, dass einige Artikel sogar die rechtliche Grenze in den Abschnitten des Strafgesetzbuchs überschreiten, die nur für Kriegszeiten gelten.« Ein großer Teil der Einnahmen der Zeitung stamme aus Abos und Werbeanzeigen staatlicher Stellen, bemerkte Karhi und empfahl einen Boykott. »Wenn die Regierung Haaretz schließen will, ist es an der Zeit, Haaretz zu lesen«, antwortete demgegenüber Herausgeber Amos Schocken in seiner Zeitung.