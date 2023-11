IMAGO/Andreas Weihs

Lange haben sich nicht mehr so viele für den Bundeshaushalt interessiert. Die Ampelregierung muss gerade eine Notlage »zum Zeitpunkt ihrer Feststellung« begründen, um die Hand des Verfassungsgerichts an der Schuldenbremse zu lockern und den Haushalt 2023 abschließen zu können. Anders geht es nicht. Karlsruhe hat die Bremse vor anderthalb Wochen wie eine Handbremse angezogen. Es erklärte einen von Olaf Scholz (SPD) 2020 im Bundesfinanzministerium eingeführten Haushaltstrick für nichtig.

Mit dem Urteil sind um die 100 Milliarden in den aktuellen Haushaltsplänen nichtig. Überall kursieren jetzt Sparvorschläge, Sozialraubzüge werden geplant. Für Steffen Zillich, Haushaltssprecher der Berliner Linksfraktion, ergibt sich aus der Gemengelage vor allem eine Frage: »Wann überhaupt soll sonst eine politische Gelegenheit bestehen, diese Schuldenbremse anzugreifen? Das muss man jetzt tun. Die muss weg. Das ist die einzige rationale Entscheidung im Moment. Und natürlich kann man es sich in so einer Situation nicht leisten, irgendwelche Vermögendenentlastungsprogramme zu machen wie das Wachstumschancengesetz.«

Dieses Gesetz wurde am Freitag im Bundesrat blockiert. Die Länder erklärten ihren Milliardenanteil für unbezahlbar und schickten es zur Überarbeitung in den Vermittlungsausschuss. In seiner Wortmeldung zum Tagesordnungspunkt erklärte der sächsische CDU-Landesvater Michael Kretschmer: »Niemand in Deutschland weiß, wie es finanziell weitergehen soll.«

Zillich wirkt im Gespräch mit dieser Zeitung wie ein Gegenbeweis. Über die Jahre hat der sympathische Ostberliner in vielen Haushaltsberatungen seine Erfahrungen gemacht mit der »Absurdität der Schuldenbremse«: »Jeder Häuslebauer, jeder Unternehmer nimmt für eine große Investition einen Kredit auf, um die finanziellen Belastungen auf längere Zeiträume zu verteilen. Genau das ist der öffentlichen Hand mit der Schuldenbremse verboten.«

So würde die Auslagerung von Investitionen aus dem Kernhaushalt geradezu erzwungen, erklärt Zillich, und nennt als Beispiel die Berliner Schulbauoffensive der »rot-rot-grünen« Regierung. Für die war im regulären Haushalt kein Geld vorhanden. Also wurde die Wohnungsbaugesellschaft Howoge, die zu 100 Prozent dem Land gehört, aber eigenwirtschaftlich tätig ist, mit dem Bau beauftragt. »Da kann man sagen: Du nimmst die Finanzierung auf, die wir nicht aufnehmen dürfen, und wir garantieren die Refinanzierung aus dem Haushalt. Aber diese Möglichkeiten sind kompliziert und mit Kosten verbunden. Einen Haushaltskredit aufzunehmen, ist immer billiger, als einen Kredit über ein Landesunternehmen aufzunehmen.«

imago/Christian Ditsch »Die einzige rationale Entscheidung«: Steffen Zillich im Abgeordnetenhaus

So lässt der freie Kapitalmarkt die Schulplätze deutlich teurer werden, aber am Ende gibt es sie überhaupt – solche Transaktionskredite nämlich sind »nach der Schuldenbremse zulässig«, erklärt Zillich, ohne sich dabei nach dem Karlsruher Urteil zu Artikel 109 des Grundgesetzes noch ganz sicher zu sein. Ob sich die Bundesregierung nun auf eine neue »Rechtsform zum Auslagern« einigen können wird, vermag er nicht zu beurteilen.

Auch globalwirtschaftlich gesehen wirkt die Schuldenbremse wie eine irre Gewichtsweste, man denke nur an die Subventionen für »Green Economy« in China und den USA.

Zillich scheint es völlig »absurd zu glauben, man könne die Klimawende finanzieren mit einer Schuldenbremse. Jeder weiß: Das ist vor allem ein Umbauprogramm der Infrastruktur, dafür brauchst du riesige Investitionen. Wenn du wartest, bis die von privater Hand getätigt sind und dann logischerweise auf die Preise umgelegt werden, musst du die halbe Bevölkerung runtersubventionieren«. Der Ansatz der Grünen.

Für den gewählten Friedrichshainer Abgeordneten gehören Fernwärme- und Stromnetze in öffentliche Hand. »Und der Staat muss in eine Verschuldung gehen, um ihren Umbau stemmen zu können.« So vernünftig das ist, die CDU kämpft dagegen wie der Teufel gegen das Weihwasser. »Wir werden doch Klimaschutz nicht erreichen durch mehr Planwirtschaft, durch mehr Subventionen, durch mehr Verbote«, blödelte Kretschmer in seiner eingangs erwähnten Wortmeldung. Wie denn sonst? »Nur mit mehr Freiheit.«

Kretschmer ist auch Fan von Artikel 109, aber sein Amts- und Parteikollege in Berlin, Kai Wegner, ist neuerdings für eine »Reform«. Zillich will ihm demnächst eine Bundesratsinitiative vorschlagen, zur Abschaffung oder wenigstens längeren Aussetzung – »wir unterstützen da sicherlich auch jeden kleinen Schritt«.