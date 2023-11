REUTERS/Carlos Barria Der Lack ist ab: Arbeiter demontieren das Twitter-Logo am Firmensitz in San Francisco

Elon Musks Ankündigung fiel gewohnt großspurig aus. Am Sonnabend, dem 18. November, kündigte er auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) an, am Montag in Texas eine »thermonukleare Klage« gegen »Media Matters for America« einzureichen. Zwei Tage zuvor hatte die medienkritische Nichtregierungsorganisation auf ihrer Webseite einen Bericht veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Werbung großer Konzerne auf X direkt neben Beiträgen privater Nutzer erschien, in denen der Holocaust geleugnet und der Nazifaschismus verherrlicht wurde.

In Reaktion darauf kündigten etliche Konzerne, darunter IBM, Apple, Ubisoft und Disney an, ihre Werbung auf der Onlineplattform auszusetzen bzw. dort keine Werbung mehr schalten zu wollen. X drohen damit Einbußen an Werbeeinnahmen in Millionenhöhe. Zur Schadensbegrenzung erklärte zwar X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino in einem Post vom 16. November, für Diskriminierung und Antisemitismus sei kein Platz auf ihrer Plattform und man werde dagegen vorgehen. Doch ihr Chef machte ausschließlich »Media Matters for America« verantwortlich. Er warf der Organisation gezielte Manipulationen vor, damit die Unternehmenswerbung neben hetzerischen Posts angezeigt würde. Ihr Bericht sei ein »Versuch, die Redefreiheit zu unterminieren«, so Musk.

Seitdem Musk im Oktober 2022 Twitter übernommen hat, wurde die inhaltliche Kontrolle von Beiträgen weitgehend eingestellt – angeblich, um die Meinungsfreiheit zu stärken. Auch zahlreiche gesperrte Konten rechter Nutzer wurden unter Musk wieder freigegeben. Der berühmteste Fall betraf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, dessen Twitter-­Account nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol in Washington, D. C., im Januar 2021 gesperrt, unter Musk aber wieder entsperrt wurde. Seit der Übernahme durch den südafrikanischen Milliardär dominieren daher rechte Accounts immer stärker den Diskurs auf der Onlineplattform. Im September dieses Jahres hatten über 100 jüdische Intellektuelle und Rabbis in einem öffentlichen Brief X vorgeworfen, zu einer »Brutstätte für antisemitischen Diskurs« zu werden.

Musk selbst hat mittlerweile mehrfach demonstriert, dass er nicht nur nicht gewillt ist, gegen Rassismus und Antisemitismus auf seiner Plattform vorzugehen, sondern entsprechende Einstellungen auch teilt. Auf seinem eigenen X-Account, dem mittlerweile knapp 164 Millionen andere Accounts folgen, stimmt er immer öfter den Aussagen rechter Nutzer zu. So reagierte er beispielsweise am 15. November auf die Aussage eines Nutzers, dass jüdische Gemeinschaften »Hass gegen Weiße« verbreiten würden, zustimmend mit: »Du hast die tatsächliche Wahrheit gesagt.« Am 29. September hatte Musk einen Post des rechten Propaganda-Accounts »Radiogenoa« verbreitet, in dem die Hoffnung ausgedrückt wurde, in Deutschland möge die AfD Wahlen gewinnen, damit die Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer gestoppt werde. Einen Tag später legte Musk selbst nach und sprach davon, die Aufnahme von Geflüchteten hätte »Invasionsvibes«.

Mit diesen und ähnlichen Beiträgen ist Musk mittlerweile zum Star der extremen Rechten geworden und erhält beispielsweise von dem US-amerikanischen Neonazi Nicholas »Nick« Fuentes begeisterten Zuspruch. Zugleich trägt Musk damit zum Niedergang seiner eigenen Plattform bei. Vor allem linke, linksliberale und progressive Menschen sowie Organisationen wenden sich von X ab. So kündigte etwa die Deutsche Aidshilfe am Montag an, ihre Aktivitäten auf der Plattform einzustellen. Grund sei die wachsende Queer- und Transfeindlichkeit sowie zunehmende Verbreitung von Falschinformationen. Insgesamt ist die Anzahl der täglichen Nutzer des Netzwerks – trotz der Freigabe gesperrter Konten – von knapp 260 Millionen im November 2022 auf rund 238 Millionen im September 2023 gesunken.

Schwerer wiegt für Musk jedoch der drastische Einbruch der Werbeeinnahmen. Zwar gibt es keine öffentlichen Geschäftsberichte mehr, da Twitter seit Oktober 2022 nicht mehr an der Börse notiert ist. Doch Musk selbst gestand im Juli 2023 ein, dass die Werbeeinnahmen seither um 50 Prozent eingebrochen seien. Experimente mit Abo- und Bezahlmodellen für einzelne Funktionen, um neue Einnahmen zu generieren, brachten bislang keine nennenswerten Erfolge. Dass mittlerweile Posts nur noch lesbar sind, wenn man ein eigenes Konto bei X hat, schränkt die Reichweite des Netzwerks zusätzlich ein.

Der jüngste Rückzug großer Werbekunden ist dabei nur der vorläufige Höhepunkt einer aus fragwürdigen Unternehmensentscheidungen resultierenden Negativentwicklung. In den Monaten nach der Übernahme hatte Musk, der sich gerne als genialer Unternehmer inszeniert, demonstrativ Tausende Mitarbeiter entlassen. Die Zahl der Beschäftigten schrumpfte bis April 2023 von zuvor 8.000 auf rund 1.500. Seither klagen Nutzer über immer häufiger auftretende technische Störungen und Mängel, die von den verbliebenen Twitter-Arbeitern offenbar nicht mehr bewältigt werden können. Einem Bericht der New York Times zufolge versucht Musk an allen Ecken zu sparen, selbst an Reinigungskräften und Toilettenpapier in den Twitter-Büros.

Auch der Versuch, durch die Umbenennung des Netzwerks in X (im Juli 2023) und durch Musks aggressive Werbung für »Redefreiheit« ein neues Markenimage aufzubauen, brachte keinen nachweisbaren Effekt. Vielmehr untergräbt er die Identifikation langjähriger Nutzer mit »ihrem« sozialen Netzwerk. Die Hemmschwelle, den eigenen Account aufzugeben, sinkt. Musk scheint sein groß angekündigtes Projekt, Twitter zu einem profitablen Unternehmen zu machen, an die Wand zu fahren.