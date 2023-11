Yamil Lage/Pool via REUTERS Für einen dauerhaften Frieden in Palästina: Kubas Präsident Díaz-Canel (M.) führt Protestmarsch in Havanna an (23.11.2023)

Nach sieben Wochen israelischen Dauerbombardements trat am Freitag morgen um sechs Uhr im gesamten Gazastreifen die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft. Sie soll zunächst vier Tage dauern. Eine Verlängerung ist möglich, falls weitere Gefangene ausgetauscht werden. »Wir sind daran interessiert, mehr Gefangene freizulassen«, bekräftigte ein Sprecher der Hamas am Freitag gegenüber Al-Dschasira. Er schloss allerdings aus, dass darunter israelische Soldaten sein werden: »Das erfordert ein anderes Abkommen.«

Die Freilassung der ersten 13 Frauen und Kinder aus der Gefangenschaft der Hamas war nach jW-Redaktionsschluss am Freitag nachmittag in Rafah im Süden Gazas vorgesehen. Gleichzeitig sollte Israel 24 palästinensische Frauen und 15 Jugendliche unter 18 Jahren aus zwei Haftanstalten bei Haifa entlassen.

Am Freitag morgen passierten auch die ersten Hilfslieferungen, die im Rahmen der Waffenruhe vereinbart worden waren, den Grenzübergang Rafah. 200 Lkw sollen jeden Tag Hilfsgüter nach Gaza liefern. Laut Al-Dschasira sagten nicht näher benannte Quellen auf der palästinensischen Seite des Grenzübergangs, dass in dem Abkommen auch die Lieferung von Diesel und Gas enthalten sei. Während verletzte Zivilisten zur Behandlung nach Ägypten gebracht wurden, nahmen Bewohner, die seit Beginn des Kriegs dort festgesessen hatten, den entgegengesetzten Weg.

Innerhalb des Gazastreifens kehrten viele Einwohner in ihre Häuser zurück, berichtete Al-Dschasira am Freitag. Sie wollten nachsehen, in welchem Zustand sie sich befinden. Andere wollten ohne Bedrohung durch Luftangriffe in den Trümmern nach Verschütteten suchen. Menschen, die vor der israelischen Armee aus dem Norden in den Süden geflohen waren, machten sich ebenfalls auf den Weg. Sie wurden aber von der israelischen Armee auch gewaltsam an der Rückkehr gehindert, wobei laut Nachrichtenagentur AP mindestens zwei Menschen getötet und elf verletzt wurden.

Bis kurz vor Beginn der Waffenruhe hatte Israel sein Bombardement fortgesetzt. Dabei kamen auch die Journalistin Amal Sahd und Familienmitglieder in Gaza-Stadt sowie der Fotojournalist Mohammed Ajasch und Angehörige im Flüchtlingslager Nusseirat ums Leben. Damit sind seit dem 7. Oktober bereits 64 Journalisten in Gaza getötet worden.

Unterdessen gingen auch die internationalen Proteste gegen den Krieg in Gaza und für eine dauerhafte Friedenslösung weiter. Am Donnerstag (Ortszeit) beteiligten sich beispielsweise Hunderte Kubaner in Havanna an einem Marsch zur US-Botschaft, der von Präsident Miguel Díaz-Canel angeführt wurde. Ein Redner nannte die Geschehnisse in Palästina den »am längsten andauernden Völkermord in der Geschichte« und verwies darauf, dass der Krieg nicht erst vergangenen Monat begonnen habe. Vielmehr seien in 75 Jahren nach Schätzungen 120.000 Menschen getötet und mehr als 78 Prozent des palästinensischen Gebietes von Israel besetzt worden.