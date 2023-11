Bodo Marks/dpa Auf der Straße gegen das allgemeine Säbelrasseln: Friedensdemonstration in Hamburg (1.10.2022)

Der Kongress der Informationsstelle Militarisierung, IMI, unter dem Titel »Deutschland im Kriegszustand?!« findet an diesem Wochenende in Tübingen statt. Thematisiert wird der Umstand, dass politische, militärische und wirtschaftliche Akteure fast so agieren, als ob Deutschland sich im Krieg befinde. Was ist damit gemeint?

Deutschland hat im Fall des Krieges Russlands gegen die Ukraine durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten, Waffenlieferungen etc. die Grauzone längst überschritten. Die Bundesregierung hat politisch entschieden, Kriegspartei zu werden. Seit dem 24. Februar 2022 findet ein beschleunigter Generalumbau der Bundeswehr statt, gezielt auf einen Krieg mit der Großmacht Russland, wie auch hinarbeitend auf einen Konflikt mit China. Beteiligt daran sind auch die Medien, die schon seit Jahrzehnten in ihrer Berichterstattung Schlagseite haben. Sie vertreten nahezu durchweg eine proukrainische Position und blenden widersprechende Positionen des globalen Südens aus. Denn die westliche Positionierung ist nicht so universell geteilt wie stets dargestellt. Zudem repräsentieren sie meist eine völlig andere Sichtweise von Ausgewogenheit, als sie in der Bevölkerung gegenwärtig ist. All das werden wir beim Kongress diskutieren.

Zur Lösung des Konfliktes werde nahezu ausschließlich auf militärische Gewalt gesetzt, lautet Ihre These. Welche Auswirkungen hat das für unsere Gesellschaft – und die Volkswirtschaft?

Von der Ampelregierung gehen wahrnehmbar keinerlei Versuche aus, eine diplomatische Lösung zu befördern. Die ausschließliche Fokussierung auf militärische Gewalt führt dazu, dass dieser Krieg lang dauern wird. Volkswirtschaftlich zieht das in der BRD große Belastungen nach sich. Etwa mit dem sogenannten Bundeswehr-Sondervermögen, also Schulden von 100 Milliarden Euro, und der späteren Anschlussfinanzierung birgt das innenpolitisch enormen Sprengstoff. Vor dem Hintergrund des Verfassungsgerichtsurteils zur rechtswidrigen Umwidmung des Coronaetats hin zum Klimaschutz und dem Aussetzen der Schuldenbremse wird künftiges Aufstocken im Verteidigungshaushalt nur durch Umschichtung aus dem Sozialhaushalt möglich. Dies vertritt die Bundesregierung. Wir stehen vor Auseinandersetzungen, die vermutlich zu Protesten gegen diese Entwicklung führen werden.

Militarisierung führt also unweigerlich zum Sozialraub?

Bereits im Haushaltsentwurf für 2024 gab es außer beim Verteidigungshaushalt in allen Bereichen Kürzungen. Um die Dimension zu verdeutlichen: Für das Bürgergeld waren 27 Milliarden Euro vorgesehen; für den Verteidigungshaushalt, inklusive 19 Milliarden anteiliges »Sondervermögen«, 90 Milliarden. Was davon umgesetzt wird, ist jetzt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht klar. Da die Ampelregierung hohe Militärausgaben beibehalten will und dies der einzige Haushalt ist, der substantiell etwas hergibt, wird sie nur mit Sozialabbau umschichten können. Das verhandeln Militärzeitschriften ganz offen.

Droht eine neue Akzeptanz von Militär, Bundeswehr und Waffen gesellschaftlich zu gelingen?

Politikerinnen und Politiker betreiben ständige Banalisierung von Krieg, etwa wenn die Bundestagsabgeordnete Sara Nanni von Bündnis 90/Die Grünen im Leopardenkostüm für die Lieferung des Kampfpanzers »Leopard« in die Ukraine wirbt. Es gibt einen alltäglichen Rollback, teils vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, friedenspolitisch erkämpfte Errungenschaften zurückzudrehen. CDU-Chef Friedrich Merz drängt, das Rekrutierungsverbot für die Bundeswehr an Schulen aufzuheben. Es gibt ständige Versuche, die Zivilklauseln an den Unis abzuschaffen, etwa seitens der von Bund und Ländern geförderten Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Acatech.

Wer oder was kann diese Entwicklung stoppen?

Mut macht uns, dass es in der breiten Bevölkerung kritische Positionen zu all dem gibt. Wie die Friedensbewegung aus der Defensive herauskommen und diese mobilisieren kann, diskutieren wir beim Kongress. Wir müssen gemeinsam mit Sozialverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen Trägern und der Klimabewegung in die Bewegung des Protestes starten. Für sie alle gibt es wichtige Gründe, die Militarisierung abzulehnen.