imago/Engelhardt Mit den Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und andernorts muss endlich Schluss sein! Dauerhafte Friedenslösungen jetzt!

Mit einer großen Friedensdemonstration wollen zahlreiche Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet an diesem Sonnabend in Berlin gegen die Kriege in der Ukraine und Palästina und für Verhandlungen demonstrieren. Unter dem Titel »Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten« ist eine Demonstration mit 10.000 angemeldeten Teilnehmern durch das Regierungsviertel geplant. Für den Auftakt sind Reden der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht, der Publizistin Gabriele Krone-Schmalz und des früheren UN-Repräsentanten und Diplomaten Michael von der Schulenburg angekündigt. Zum Abschluss werden als Redner der frühere SPD-Staatssekretär und heutige Vorsitzende der Naturfreunde, Michael Müller, Iris Hefets (Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost), die palästinensische Juristin Nadija Samour sowie der stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, Ates Gürpinar, erwartet. Kurz vor Beginn der Demonstration will die Klimaschutzgruppe »Letzte Generation« ab zwölf Uhr mit einer »Massenbesetzung« die Straße des 17. Juni und den Großen Stern lahmlegen. Zugleich findet an diesem Wochenende in Tübingen ein Kongress der »Informationsstelle Militarisierung« (IMI) unter dem Titel »Deutschland im Kriegszustand?!« statt.

Linkspartei und DKP rufen zwar zur Teilnahme an der Berliner Friedensdemonstration auf, haben aber den Aufruf nicht unterzeichnet. Die Initiatoren verurteilen darin den russischen Einmarsch in die Ukraine und zugleich auch die NATO. Sie fordern Waffenstillstand und Verhandlungen sowie keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. In einem am Donnerstag veröffentlichten weiteren Aufruf heißt es: »Es ist mehr als an der Zeit, den Wahnsinnskurs der Bundesregierung und des Parlaments zu stoppen. Nachdem Boris Pistorius von der Gesellschaft endlich Kriegstüchtigkeit einfordert, setzt Annalena Baerbock noch einen oben drauf, indem sie in einem Interview mit der Deutschen Welle vor ein paar Tagen mit Blick auf Gaza verkündet: ›Es hilft nicht, einfach aus dem Impuls heraus zu sagen, die Waffen müssen schweigen, denn es ist nicht Aufgabe der Politik.‹«

Kriegsminister Boris Pistorius hatte die Ersetzung von »verteidigungsbereit« als bisherigem Leitmotiv der Bundeswehr durch »kriegstüchtig« am 9. November in neuen »Verteidigungspolitischen Richtlinien« verankert. Vorerst sollen dafür aber nur Ukrainer sterben. Erst am Dienstag sagte Pistorius bei einem Besuch in Kiew weitere Hilfe in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zu. Darin enthalten sind unter anderem vier weitere Luftabwehrsysteme vom Typ IRIS T-SLM, die 2025 geliefert werden sollen, sowie Artilleriemunition. Unbeeindruckt davon verlangte die ukrainische Vizeregierungschefin Olga Stefanischina am Freitag in Berlin mehr Panzer und weitreichende Artillerie, mit der Kiews Armee seit 2014 täglich die Bevölkerung des Donbass terrorisiert. Bereits am Donnerstag hatte der Leiter des in Ulm ansässigen NATO-Logistikkommandos JSEC, Bundeswehrgeneral ­Alexander Sollfrank, in einem Reuters-Interview gefordert, einen »militärischen Schengen«-Raum zu schaffen. Bei einem direkten Krieg mit Russland solle damit eine schnelle Verlegung von Truppen, Ausrüstung und Munition einfacher über Ländergrenzen hinweg ermöglicht werden. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, kritisierte am Freitag die Äußerungen als weitere Verschärfung der Spannungen. Russland werde reagieren, wenn diese Idee umgesetzt würde.