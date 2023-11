Paris. Bürgermeisterin Anne Hidalgo befürchtet Verkehrsprobleme während der Olympischen Spiele 2024 in Paris. An einigen Orten werden bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) »die Verkehrsmittel nicht bereit« sein, zudem gebe es »nicht genügend Züge«, sagte Hidalgo am Mittwoch abend in einer Talkshow des französischen TV-Senders TMC. Das öffentliche Transportsystem in Paris gilt schon heute als überlastet und veraltet. Die Aussagen der sozialistischen Bürgermeisterin ernteten Widerspruch: Frankreichs Verkehrsminister Clément Beaune kritisierte, dass Hidalgo bei den Sitzungen zur Verkehrsinfrastruktur gefehlt habe. Auch Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France, in der Paris liegt, widersprach: »Wir werden bereit sein.« Neben dem Verkehr bereitet Hidalgo auch die Obdachlosigkeit in der französischen Hauptstadt Sorgen. Sie wolle die Olympischen Spiele nutzen, um eine langfristige Lösung für die Situation der Obdachlosen zu finden. »Wir müssen Fortschritte machen, sind aber noch nicht soweit«, stellte die 64jährige klar. (AFP/jW)