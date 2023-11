IMAGO/Jason Greenough Der Körperhorror des Gore steckt in den Lyrics: Dying Fetus

Langweilig waren die letzten Wochen bzw. Monate nicht. Allein, was in jenen Disziplinen abging, wo das Gitarrenspiel die Stromrechnung hochtreibt, ist mehr als beachtenswert: With Honor, 2001 in Connecticut gegründet, präsentierten nach 18 Jahren, in denen lediglich 2021 die Neuauflage ihres zweiten Albums »Heart Means Everything« (Pure ­Noise Records) erschien, mit »Boundless« endlich ihren Drittling. Und annullierten damit eine Schaffenspause durch nahtlosen Anschluss an ihr Frühwerk. »Boundless« mag ähnlich viel Aufsehen erregt haben unter jenen, denen der melodische Hardcore der liebste ist, wie die vom selben Label vertriebene EP »Lost Lights« der Emo-Granden Hawthorne Heights, die mit »Ohio is for Lovers« (2004) ihrem Heimatstaat eine Lokalnationalhymne fertigten.

Das Label Pure Noise nutzte die eigens erzeugte Aufmerksamkeitsflut und ließ den New Yorker Melo-Punk-Nachwuchs Koyo alle Welt mit ihrer Single »Life’s a Pill« anfixen, denn Ende September stand das Debütalbum »Would You Miss it?« an, und nein, das sollte niemand missen.

Verpassen durfte man dagegen das ebenfalls im September auf uns losgelassene achte Studioalbum der Grunge-Nachzieher Puddle of Mudd, »Ubiquitous« (Pavement Music), bei dem nur allgegenwärtig wird, dass dreißig Jahre lang eine zu enge Truckerkappe zu tragen sich nicht gut auf den Kopf auswirkt. Das Album bestätigt nur, dass man nach ihrem zweiten Album »Come Clean« (2001, Flawless Records) hätte in den Entzug gehen und bleiben sollen, denn nach Brummern wie »Blurry« wurde der Stoff schlecht und der Zirkus nicht weniger albern: Wenige Tage nach dem Release von »Ubiquitous« ließ Frontmann Wes Scantlin über den Facebook-Auftritt der Band verkünden, man hätte die Tourtermine ohne seine Zustimmung arrangiert. Vielleicht ist auch ihm peinlich, was da produziert wurde.

Nichts Unangenehmes mehr im Folgenden: Die einst als Van Damme gegründete belgische Kampfgruppe gegen Allzumenschliches namens ­Nasty hauten mit »Heartbreak Criminals« 13 Stücke der Beständigkeit raus. Den Beatdown als Hardcore der dummen Kerls beherrschen die vier aus Kelmis bis zur Perfektion; wo andere ihre attentäterischen Mittel aneinanderklatschen, arrangieren Nasty ihre Songs dramaturgisch präzise; Gegnerinnen und Gegner von solchem musikalischen Terrorismus könnten einwenden, dass eben auch Kriegsgerät so kühl-rational perfektioniert wird. Den Unterschied arbeiten Nasty jedoch mit »Total Domination« heraus: Die gequälte Kreatur kommt als in die moralische Enthemmung getriebene Quälerin auf höherer Stufe des Elends, ganz nach Walter Benjamins Faschismusanalyse, zu ihrem Ausdruck, nicht aber zu ihrem Recht; vom skandierten »Finally Free« einer falschen Freiheit ist es dann eben kaum noch ein Schrittchen zur »Total Domination«. Musikalisch zeichnen Nasty das nach, indem sie im Song absteigend immer stumpfer werden.

Blastbeats, satte Riffs und Matthias Tarnath am Mikrofon, in das er stets mit 200prozentigem Einsatz reinkeift, als wäre er nicht aus Mensch, sondern aus Maschine – bei Nasty braucht es nur vier für eine einmalige Wucht. Die ist eben nur deshalb einzigartig, weil es noch eine gibt, die trotz deren Unterbesetzung weit größer ist: Dying Fetus schaffen zu dritt einen Death Metal, der schon im Bandnamen darauf verweist, dass ihm alles Melodiös-Skandinavische als sozialdemokratischer Kitsch erschiene. »Make Them Beg for Death« als zehntes Studioalbum ist dann eben auch ein unter Hochdruck verkündeter Vorschlag zur Kapitulation. Dabei ist der Körperhorror des Gore in die Lyrics eingeschrieben und anders als mit einer Verachtung der Zustände, die dieses Elend erzeugen, kaum zu deuten: »War drums beating on, no more salvation / Cities leveled flat, incurring mass starvation / Buildings targeted, reduced to ­rubble / Hidden armor column emits no ­trouble.« Wer die in Reime gebrachten und guttural herausgegurgelten Berichterstattungen eines totalen Krieges als dessen Zelebrieren versteht, wird wohl auch Brechts »Mutter Courage« als militaristische Apologetik missverstehen müssen.

Nicht unter-, sondern überbesetzt, sind Angel Du$t, die vor zehn Jahren in Baltimore ausgehoben wurden, von Mitgliedern der Hausheiligen zahlloser Hardcorekids: Trapped Under Ice und Turnstile. Wenn Angel Du$t nun »Brand New Soul« veröffentlichen, dann darf man bezweifeln, wie brandneu nun der Kern des Werks sein kann. Denn vor allem Turnstile und ihr Meisterwerk »Glow On« (Roadrunner Records, 2021) strahlt hier als alterslose Seele durch den poppigen Punk, samt Santanascher Gitarrensoli, dem Hardcore weitgehend fremder Instrumente, wie Akustikklampfen, Flöten, Percussions und einem Hang zu avantgardistischem Hipsterkuschelrock.

Wer fragt, warum Nasty und Dying Fetus trotz und wegen ausgestellter Brutalität kluge Sachen veröffentlichen, sollte auch fragen, warum man Angel Du$t verzeiht, dass sie uns geschmäcklerische Bäuerinnen und Bauern mit ihrem Musikwissen zu überfordern trachten. Schließlich wird bekanntlich angemessen wütend, wer weiß.