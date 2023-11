IMAGO/Juan Carlos Hernandez »Essequibo gehört zu Venezuela«: Gemeinsame Demonstration von Bürgern, Militär und Polizei (Libertador, 21.11.2023)

Die Regierung Venezuelas hat rund 20,6 Millionen Abstimmungsberechtigte für den 3. Dezember zu einem Referendum über einen mehr als 100 Jahre alten Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Guyana aufgerufen. Die Abstimmung markiere einen Präzedenzfall in der Geschichte des Landes, erklärte Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch (Ortszeit) in einer Ansprache vor Angehörigen der Bolivarischen Nationalen Streitkräfte (FANB). Zum ersten Mal werde die Bevölkerung über das weitere Vorgehen im Streit um ein knapp 160.000 Qua­dratkilometer großes, ressourcenreiches Gebiet westlich des Flusses Essequibo befragt. Während Venezuela das Territorium als Teil des eigenen Landes beansprucht, betrachtet die Kooperative Republik Guyana den Essequibo-Streifen als ihr Staatsgebiet. In seiner Rede warf Maduro dem US-Energiekonzern Exxon Mobil vor, zu versuchen, das Referendum zu sabotieren und die beiden Länder in eine Konfrontation zu treiben.

Es fließe »eine Menge Geld von Exxon Mobil« an Politiker in Guyana und die extreme Rechte in Venezuela, um Widerstand gegen die Abstimmung organisieren. Ziel sei, »uns zu spalten und Venezuela zu schwächen«, sagte Maduro. Er sei aber sicher, dass das Militär bereit sei, »für die Achtung internationaler Rechte und die Souveränität des Volkes zu kämpfen«. Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, wies seinerseits darauf hin, dass der aktuelle Streit mit Guyana »eine zusätzliche Form der Aggression gegen Venezuela« darstelle, berichtete Telesur am Mittwoch. Da die Gegenseite sich als »taub gegenüber allen Vorschlägen für eine praktische und freundschaftliche Lösung« zeige, solle nun die Bevölkerung befragt werden. »Artikel 71 unserer Verfassung besagt, dass zu Angelegenheiten von besonderer Bedeutung ein konsultatives Referendum stattfindet und das Volk entscheidet«, sagte Rodriguez. Mit der rechtlich nicht bindenden Abstimmung dürfte der langjährige Territorialstreit allerdings nicht beendet werden.

Der Konflikt hatte sich zuletzt wieder zugespitzt, als die Regierung des knapp 800.000 Einwohner zählenden Guyana ein Ausschreibungsverfahren für Ölbohrungen im Essequibo-Streifen eröffnete. Maduro beschuldigte seinen Amtskollegen Mohamed Irfaan Ali daraufhin Ende Oktober, sich wie ein »Angestellter von Exxon Mobil« zu verhalten. Das in Guyana von allen Steuern befreite Unternehmen, das dort bereits seit 2008 Lagerstätten mit rund zehn Milliarden Barrel Erdöl ausbeuten darf, war Anfang 2022 auf weitere riesige Vorkommen gestoßen. Durch ungünstige Verträge steht der größte Teil der Öleinnahmen jedoch nicht dem Land zu, in dem mehr als 36 Prozent der Bevölkerung in Armut leben, sondern dem US-Konzern.

Venezuela wirft Guyana vor, gegen eine Genfer Vereinbarung aus dem Jahr 1966 zu verstoßen, in der sich beide Länder verpflichtet hatten, eine einvernehmliche Lösung für den Territorialstreit zu finden. Die Regierung in Georgetown beruft sich dagegen auf einen Pariser Schiedsspruch von 1899, in dem das Gebiet der britischen Kolonialmacht zugesprochen worden war. Ende 2020 erklärte sich der Internationale Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen in Den Haag für zuständig. Caracas betonte allerdings, »weiter auf seinen berechtigten Forderungen« zu bestehen, und bot Guyana erneut Verhandlungen an, »um eine zufriedenstellende Lösung zu ermöglichen«. Anfang der Woche bekräftigte Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, dass Venezuela die Entscheidung über das Gebiet nicht dem IGH überlassen werde.

Im Referendum wird die Bevölkerung nun gebeten, die Zuständigkeit des IGH abzulehnen, den Schiedsspruch von 1899 und Guyanas Aneignung von Hoheitsgewässern zurückzuweisen und das Abkommen von 1966 als einzig akzeptablen Mechanismus zur Lösung anzuerkennen. Schließlich werden die Abstimmungsberechtigten gefragt, ob sie mit der Gründung eines neuen Bundesstaates »Guayana Esequiba«, der Verleihung der venezolanischen Staatsbürgerschaft an die Bevölkerung dieses Gebiets und dessen beschleunigte Aufnahme in die venezolanischen Sozialprogramme einverstanden seien.