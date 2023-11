IMAGO/Sven Simon Poltern auch außerhalb von Bierzelten bevorzugt gegen die Ampel: CDU-Chef Friedrich Merz (vorne rechts) und der CSU-Vorsitzende Markus Söder (l.) neben seinem Generalsekretär Martin Huber

Der Schuss hat gesessen: Die Ampelparteien sind weiter auf der Suche nach einem geeigneten Umgang mit dem haushaltspolitischen Scherbenhaufen, den der Angriff der Union mittels einer Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen das Sondervermögen »Klima- und Transformationsfonds« – 2010 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Kraft getreten – hinterlassen hatte. Ein Versuch: Dieses Jahr will man einen Nachtragshaushalt einbringen, um Kredite für bereits ausgezahlte »Energiepreisbremsen« nachträglich rechtlich abzusichern, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Berlin.

CDU und CSU halten derweil an ihrer Strategie fest. »Es kommt jetzt darauf an, dass der Kanzler staatspolitische Verantwortung übernimmt, dass er FDP und Grüne aus der Regierung schmeißt und dass er vor allem auch mal erklärt, wie es weitergehen soll«, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber am Donnerstag in Berlin. Angeblich würden »die Menschen« ihren »Glauben an die Funktionsfähigkeit der Demokratie« verlieren, sollte die Regierung sich nicht selbst auflösen und die Union aus der Rolle der Opposition befreien. Parteikollege Markus Blume, in Bayern zuständiger Minister für den Wissenschaftsbetrieb, forderte »mehr Forschung und weniger Fürsorge« für Arme und Geringverdiener.

Vor weniger Fürsorge für Kapitalisten warnte die Industriestaatenvereinigung OECD. »Wenn in Deutschland in den nächsten Jahren weniger Investitionen und Ausgaben getätigt werden, weil weniger Geld zur Verfügung steht, dann wird das zwangsläufig Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft haben«, sagte der Leiter des Deutschland-Desk der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Robert Grundke, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die BRD – als größte Volkswirtschaft – werde weniger aus der Europäischen Union importieren.

Vor allem die Stahlindustrie hatte sich mit dem Vorhaben der Grünen, den Umstieg auf Wasserstoff und erneuerbare Energieträger durch Milliardensubventionen anzustoßen, arrangiert und fürchtet nun durch das Wegfallen des dafür vorgesehenen Klimafonds ein Scheitern milliardenschwerer Projekte. Die Politik müsse jetzt rasch Antworten finden, sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Bernhard Osburg, am Donnerstag vor Journalisten. Die Industrie müsse jetzt Investitionsentscheidungen treffen und sollten diese »nicht in Richtung Grün getroffen werden«, seien die für 2030 gesteckten klimapolitischen Ziele nicht erreichbar.

Noch ist unklar, ob die Bundesregierung die im Grundgesetz verankerte »Schuldenbremse« aufgeben wird. Neben Stimmen aus der Kanzlerpartei SPD fordert dies unter anderem auch die OECD. Schließlich tritt FDP-Chef Lindner als vehementer Verteidiger des Instruments zur Beschränkung staatlicher Wirtschaftsaktivität auf. Jede Änderung des Grundgesetzes benötigt eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Somit bleibt die Ampel von der Zustimmung der Union abhängig.

Diese machte in Person von Exgesundheitsminister und Fraktionsvize Jens Spahn deutlich, wie sie ihren Erfolg in Karlsruhe in einen verschärften Klassenkampf von oben ummünzen will. Spahn forderte am Donnerstag in der ARD Einsparungen beim sogenannten Bürgergeld, den Verzicht auf die geplante Kindergrundsicherung und Kürzungen beim Heizungsgesetz. Sein Parteikollege Günther Oettinger, Exministerpräsident in Baden-Württemberg und mit dafür verantwortlich, dass 2009 die »Schuldenbremse« ins Grundgesetz geschrieben worden war, forderte gegenüber Spiegel (Mittwoch) ebenfalls, bei »Bürgergeld« und Kindergrundsicherung zuzuschlagen.

Statt dessen müssten »Reiche, Spitzenverdiener und Unternehmen, die zuletzt fette Überschüsse gemacht haben«, herangezogen werden, forderte Michaela Engelmeier vom Sozialverband Deutschland gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). »Zukunftsinvestitionen wie die Kindergrundsicherung oder die Wärmewende dürfen nicht der Haushaltsdisziplin geopfert werden«, betonte die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Verena Bentele.

Unbegründet ist dagegen die Sorge von Kriegsprofiteuren, auf Geschäfte verzichten zu müssen. Das »Sondervermögen Bundeswehr« in Höhe von 100 Milliarden Euro sei »prinzipiell« von der von Lindner verhängten Ausgabensperre ausgenommen, wie das Verteidigungsministerium erklärte.