Paul Zinken/dpa Hausbesuch vom SEK: Razzia bei angeblichen Hamas- und Samidoun-Anhängern (Berlin, 23.11.2023)

Knapp drei Wochen, nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Hamas in Deutschland mit einem Betätigungsverbot belegt und die linke palästinensische Gefangenenhilfe Samidoun verboten hatte, fanden am Donnerstag morgen Haussuchungen bei »Mitgliedern« und »Anhängern« der Gruppierungen in vier Bundesländern statt, wie das Bundesinnenministerium (BMI) mitteilte. Die Ministerin erklärte, man setze das konsequente Vorgehen gegen »radikale Islamisten fort«. Sie müssten »mit der ganzen Härte des Rechtsstaates rechnen«.

Laut BMI fanden Durchsuchungen in insgesamt 15 Räumlichkeiten in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein statt. Elf davon befinden sich laut einer Sprecherin der Senatsinnenverwaltung in Berlin, mehr als 300 Polizisten waren dort im Einsatz. Sieben der Razzien sollen die Hamas betreffen. Nach Informationen von NDR und WDR wurden auch Räume der Palästinensischen Gemeinschaft Deutschland (PGD) durchsucht, die regelmäßig zu Demonstrationen zum israelisch-palästinensischen Konflikt aufgerufen haben soll. Der Verdacht bestehe, dass die PGD Teilorganisation der Hamas sei. Laut eigener Satzung fördert die PDG »auf demokratischer Grundlage in freier, parteipolitisch unabhängiger, weltanschaulich offener Tätigkeit die deutsch-palästinensischen Beziehungen.«

Worauf sich die Razzien stützen, blieb bis zuletzt unklar. So gibt es in der BRD keinen offiziellen Ableger der Hamas. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet ihr laut BMI aber rund 450 Mitglieder zu, wobei bereits Sympathiebekundungen als Kennzeichen für Unterstützung der Organisation gewertet werden.

Vier der durchsuchten Räumlichkeiten in Berlin werden mutmaßlich von Mitgliedern des inzwischen verbotenen Netzwerk Samidoun genutzt, das laut BMI Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer Ansichten befürwortet. Der Gruppe wirft das Ministerium in erster Linie die »Verherrlichung des Terrors« nach den »Terroranschlägen auf Israel seit dem 7. Oktober 2023« vor.

Bei mehreren Durchsuchungen war die Berliner Polizei laut dpa im migrantisch geprägten Bezirk Neukölln im Einsatz. Sichergestellt wurden laut BMI Mobiltelefone, Laptops, Datenträger und Schriftstücke. Faeser betonte am Donnerstag bei einer ZDF-Veranstaltung, dass sie die Maßnahmen als Erfolg werte.

Neben Razzien bei Mitgliedern palästinensischer Gruppen fanden am selben Tag auch Durchsuchungen bei sogenannten Reichsbürgern statt. Demnach seien 20 Wohnungen in acht Bundesländern wegen des Verdachts der »Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung« durchsucht worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte.

Aus Faesers Sicht erscheint es als keine schlechte Idee, Beamte am selben Tag bei Palästinensern und »Reichsbürgern« vorbeischauen zu lassen. So kann sie sich als Ministerin inszenieren, die mit harter Hand »Extremisten« an den »Rändern« bekämpft und die bürgerliche Mitte schützt.