imago/blickwinkel Suizidale Anzeichen sind häufig deutlich – und oft genug wird nicht rechtzeitig eingegriffen

Es ist eine Art Krisenkennziffer: die Suizidrate. Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland 10.119 Personen das Leben genommen, meldete der Evangelische Pressedienst (epd) am Donnerstag. Das seien knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahresvergleich, berichteten Vertreter des Nationalen Suizidpräventionsprogramms (Naspro) und der Deutschen Akademie für Suizidprävention, die die »Todesursachenstatistik« des Statistischen Bundesamts ausgewertet hatten, bereits am Dienstag. Damit liege die Anzahl hiesiger »Freitode« über der Marke von 10.000 Fällen. Erstmals wieder nach acht Jahren. Erfasst wurden nicht nur vollendete Suizide, auch versuchte: rund 100.000 im Jahr 2022.

Und: An Suiziden sterben deutlich mehr Menschen in diesem Land als durch Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, illegalisierten Drogen und AIDS zusammen, wissen die Berichterstatter. Viele seien indes verhinderbar, sagte die Naspro-Kommunikationsbeauftragte, Hannah Müller-Pein, am Donnerstag im jW-Gespräch. Denn »acht von zehn suizidgefährdete Personen machen auf sich in ihrem familiären oder sozialen Umfeld aufmerksam«.

Was tun? Müller-Pein: »Wir brauchen als erstes eine zentrale Informations- und Koordinationsstelle zur Suizidprävention.« Allzeit erreichbar, rund um die Uhr. Nicht nur für Betroffene, ferner für Angehörige, Helfende und Interessierte. Nicht zuletzt müssten Versorgungssysteme gestärkt werden, forderte Tobias Schulze (Die Linke) gleichentags gegenüber jW. Die Wartezeiten für Therapieplätze seien bundesweit viel zu lang, monierte der Sprecher für Gesundheitspolitik seiner Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus weiter. »Menschen mit Depressionen oder Suizidgedanken können nicht monatelang ausharren.«

Was macht das Bundesgesundheitsministerium? Minister Karl Lauterbach (SPD) beabsichtige, einen parlamentarischen Auftrag des Haushaltsausschusses des Bundestags zu erfüllen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag zu jW. Der ist? »Eine nationale Suizidpräventionsstrategie dem Parlament vorzulegen.« Bis April 2024. Dabei ist Eile geboten: Alle 52 Minuten nimmt sich ein Mensch in Deutschland das Leben.