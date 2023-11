Viktor Drachev/imago/ITAR-TASS Die Action ist auf dem Brett: European Individual Chess Championship 2017 in Minsk

Bei den Schacheuropameisterschaften der Teams im montenegrinischen Budva (11.–22.11.) eroberte Serbien bei den Männern und Bulgarien im Frauenturnier überraschend die Titel. Die deutsche Männermannschaft errang mit knappem Wertungsrückstand Silber, während das Frauenteam auf Rang sieben kam.

Serbien erreichte 15:3 Punkte, gewann sieben der neun Matches und unterlag lediglich der deutschen Mannschaft. Das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen mit den punktgleichen Deutschen entschieden die Serben durch die um lediglich einen Zähler minimal bessere Zweitwertung für sich. Entscheidend waren ein 2,5:1,5 gegen England in der Vorschlussrunde und das finale 3:1 gegen Griechenland. Die Serben profitierten von den überzeugenden Leistungen ihrer Neuzugänge Alexander Predke und Alexej Sarana an den beiden Spitzenbrettern, die erst kürzlich Russland verlassen haben. Sarana war mit sechs aus acht der überragende Akteur, doch auch Predke, Aleksandar Inđić, Robert Markus und Velimir Ilić erreichten deutlich mehr als 50 Prozent der Punkte. Die deutsche Nationalmannschaft mit Vincent Keymer, Rasmus Svane, Matthias Blübaum, Alexander Dontschenko und Dmitrij Kollars wurde von Kapitän Jan Gustafsson stets hervorragend präpariert, verlor als einziges Team keine Begegnung und gestattete nur drei Unentschieden. Die Silbermedaille schimmert golden. Bronze gewann Armenien mit 13:5 Punkten. Mit einem abschließenden 2,5:1,5 warfen die Armenier die Engländer auf Platz sechs zurück, für die sich Niederlagen in den beiden letzten Runden als fatal erwiesen. Der Weltranglistenerste Magnus Carlsen lief mit Norwegen auf Rang 13 ein, doch mit 6,5 aus 8 eroberte er Gold am Spitzenbrett, wenngleich er in drei Schwarzpartien am Abgrund balancierte und nur mit viel Mühe Remisen rettete.

Im Frauenturnier setzte sich Bulgarien mit 16:2 Punkten durch und distanzierte Aserbaidschan um einen Zähler. Die Französinnen errangen mit 12:6 Punkten die Bronzemedaille, wobei sie die Ukraine, Griechenland und Polen nur durch die bessere Wertung hinter sich ließen. Die deutschen Frauen Elisabeth Pähtz, Dinara Wagner, Josefine Heinemann, Hanna Marie Klek und Jana Schneider führten zwischenzeitlich das Klassement an, mussten aber in der fünften Runde über eine Niederlage gegen Aserbaidschan quittieren. Eine weitere Pleite in Durchgang sieben gegen Polen besiegelte das Ende aller Medaillenhoffnungen. 11:7 Punkte reichten für den siebenten Platz. Bei den siegreichen Bulgarinnen mit Antoaneta Stefanowa, Nurgjul Salimowa, Viktoria Radewa, Gergana Peitschewa und Beloslawa Krastewa ragten Exeuropameisterin Stefanowa mit fünf aus acht, WM-Kandidatin Salimowa mit 6,5 aus 9 und Radewa mit 4 aus 5 heraus. Nurgjul Salimowa erschuf beim wichtigen 2,5:1,5 gegen Polen in Runde acht ein wahres Schachkunstwerk.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Nurgjul Salimowa opfert mit 36.Td1!! glänzend die Dame

Nurgjul Salimowa – Oliwia Kiolbasa, Europäische Mannschaftsmeisterschaft, 8. Runde (2), Budva, 19.11.2023, Katalanisch

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.g3 dxc4 5.Lg2 c5 6.0-0 Sc6 7.Se5 (Häufig werden auch 7.Da4 und 7.dxc5 gespielt.) 7…Ld7 (Nach 7...Sxe5 8.dxe5 Dxd1 9.Txd1 Sd7 [9…Sd5 10.Sa3] 10.f4 Tb8 11.a4 Le7 gewinnt 12.Sa3 den Bauern c4 mit Vorteil zurück. 7…Sxd4?? scheitert an 8.e3 Sf5 9.Dxd8+ Kxd8 10.Sxf7+.) 8.Sxc4!? (Dieser Zug erlebt einen Popularitätsschub, lange war 8.Sa3 cxd4 9.Sxc4 beliebter.) 8…cxd4 9.Lf4 Le7 (Nach 9…Sd5 10.Sd6+ Lxd6 11.Lxd6 Sde7 12.Sd2 0-0 13.Db3 erfreut sich Weiß des Läuferpaars und einer schönen Initiative.) 10.Sd6+ Kf8 (Als Pointe der weißen Idee büßt Schwarz das Rochaderecht ein, und der tragikomische Turm h8 wird bis zum Schluss keinen Zug ausführen.) 11.Sxb7 Db6 12.Sd6 Dc5 13.b4! Dxb4 14.a3 Dc5 15.Sd2 (In Wojtaszek-Adams, Douglas 2018, geschah 15.Db3 Sa5? 16.Db4 Dxb4 17.axb4 e5 18.Lxa8 exf4 19.Txa5 Lxd6 20.Txa7 +- mit weißer Gewinnstellung.) 15…e5 16.S2e4 Sxe4 17.Sxe4 Da5 18.Ld2 Dd8 19.Tc1! Tc8 (19…Lxa3 20.Tc4! Tc8 21.Db3 Le7 22.Sc5! Le8 23.Tfc1!, z.B. 23…Sa5? 24.Se6+! fxe6 25.Df3+ Lf6 26.Txc8 +-) 20.Sc5 Le8 21.f4 (Es droht 22.fxe5 Sxe5 23.Se6+.) 21…d3 22.Sxd3 e4 23.Lxe4 Dd4+ 24.Sf2 Lxa3 25.Tc3 Lb4 26.Td3 Db6 27.Le3 Lc5 28.Tb3 Sb4 29.Tc3 Lxe3 (29…h5 30.Lf5 Tc7 31.Txc5! Txc5 32.Se4 +-) 30.Txc8 Ke7 31.Da1! Dd4 32.Dc1 a5 33.Tc7+ Kf6 34.e3 Lxe3 35.Dc3+ Ld4 36.Td1!! (Dieser schönste Zug des Turniers offenbart wahre Schachkunst. Statt prosaisch mit 36.Dc4 zu gewinnen, kredenzt die 24jährige Bulgarin ein glänzendes Damenopfer.)

36…Sc2 (Auf die Annahme des Damenopfers mittels 36…Lxc3 folgt ein Matt in drei Zügen: Durch das Turmopfer 37.Td6+!! wird die schwarze Dame abgelenkt. Nach 37…Dxd6 kommt der entfesselte Springer f2 zu seinem großen Einsatz: 38.Sg4+ Ke6 39.f5#!) 37.Dxc2 Lxf2+ 38.Kg2 Sd4 39.Tc4 1:0.