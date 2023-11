Auch in der Schweiz sollen künftig Streitfälle um Raubkunst mit Bezug zur Nazizeit und zum Kolonialismus mit Hilfe einer eigenen Kommission gelöst werden. Die Regierung in Bern beschloss am Mittwoch, im Januar ein Gremium aus Fachleuten einzusetzen, das unverbindliche Empfehlungen abgeben soll. Kulturgüter, die während der Zeit des deutschen Faschismus ihren jüdischen Besitzern geraubt oder abgepresst wurden, waren unter anderem auch in die Schweiz gelangt. (dpa/jW)