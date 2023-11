imago images/Reinhard Schultz Eindeutige Haltung: Foto von Tina Modotti aus der mexikanischen Revolution

Die rechte italienische Regierung sieht sich ein Jahr nach ihrem Amtsantritt mit zahllosen Problemen konfrontiert. Dass ihre Wirtschafts-, Gesundheits- und Immigrationspolitik auf wachsenden Widerstand stößt, zeigt etwa die Massenkundgebungen der Demokratischen Partei am 11. November und der beiden Gewerkschaften CGIL und UIL am 17. November, dem Tag, an dem auch ein von beiden Organisation ausgerufener Generalstreik begann. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die rechten Parteien Fratelli d’Italia und Lega auch auf dem Gebiet der Kultur nur wenige Erfolge verbuchen können, wenn es darum geht, ihre Politik der »Festigung der Identität« durchzusetzen.

Im Kampf um »die Reinheit der italienischen Sprache« und die Reduzierung der Anglizismen und anderer aus fremden Sprachen stammender Begriffe hat die Regierung ihr Anliegen selbst sabotiert, als sie das »Ministerium für Ökonomie und Made in ­Italy« ins Leben rief. Auch die Versuche, international bekannte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur als Wegbereiter der rechten Ideologie zu präsentieren, blieben weitgehend erfolglos. Die Erklärung des Kulturministers Gennaro Sangiuliano von Mitte Januar, kein anderer als Dante Alighieri habe das Fundament der rechten Ideologie der heutigen Regierung gelegt, wurde allgemein mit Befremden aufgenommen.

Seit einigen Monaten versuchen nun auch einige kulturelle Institutionen, international bekannte und bereits verstorbene Künstler zu instrumentalisieren. Eine der Zielpersonen ist Tina Modotti, Fotografin, Antifaschistin und Kommunistin. Zur Zeit ist in der Stadt Rovigo eine Ausstellung ihrer Werke zu sehen. Die italienische ­Presse widmet der Schau erstaunlich viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch, weil es in der Ankündigung hieß: »Mit dieser Ausstellung ergreift Tina ­Modotti wieder Besitz von ihrer Essenz als Fotografin und befreit sich von ihrer Biographie.«

Die Tageszeitung Corriere della Sera folgte in ihrer Ausgabe vom 12. November dieser Linie mit dem etwas weniger umständlichen Titel »Eine Fotografin, und basta«. Wohin die »Befreiung von der Biographie« führt, beweist der Autor der Rezension schon im ersten Absatz, in dem er ein falsches Geburtsdatum angibt. Außerdem nennt er Modotti nicht nur »Schauspielerin, Aktivistin und Modell«, sondern auch eine »Spionin«. Er sollte wissen, dass Spione die Reihen ihrer Feinde infiltrieren und über deren Aktivitäten informieren. Modotti war vor allem Antifaschistin, die Reihen der Faschisten wurden nicht von ihr infiltriert und ausspioniert, sondern mit ­allen Mitteln offen bekämpft, vor allem im Spanischen Krieg. Es war dieser Antifaschismus, der ihr Handeln bestimmte, unter anderem auch ihren Entschluss, im Jahre 1930 die Fotografie aufzugeben und sich im Rahmen der Internationalen Roten Hilfe der Solidarität mit Verfolgten und Unterdrückten zu widmen.