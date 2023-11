imago images/ZUMA Wire Will die Zentralbank abschaffen und das Land »dollarisieren«: Argentiniens neuer Präsident Milei

Vor rund drei Jahren soll er von seinem verstorbenen Hund »Conan«, mit dem er über ein Medium Kontakt aufgenommen hatte, den Auftrag erhalten haben, in die Politik zu gehen. Am Sonntag wurde Javier Milei nun zum Präsidenten Argentiniens gewählt.

Der ehemalige Fußballprofi und Rocksänger ist gegen Schwangerschaftsabbrüche und Sexualaufklärung, leugnet den Klimawandel und befürwortet den Organhandel. 40 Jahre nach dem Ende der Diktatur in Argentinien zieht er in Zweifel, dass die Militärs damals, wie allgemein anerkannt, 30.000 Menschen ermordet haben oder »verschwinden« ließen. Milei ist auch ein selbsternannter »Tantra-Sex-Guru«, der sich als stolzer Patriot sieht – und gleichzeitig den Nationalhelden Papst Franziskus als »Kommunisten« und »Stück Scheiße« bezeichnet.

Dass so jemand Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas werden konnte, liegt vor allem an der aktuellen wirtschaftlichen Lage Argentiniens. Das Land befindet sich in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Die Inflation ist mit 146 Prozent pro Jahr eine der höchsten der Welt, der Peso befindet sich im freien Fall, und vier von zehn Argentiniern leben unterhalb der Armutsgrenze. Entsprechend war die Wirtschaftskrise das mit Abstand wichtigste Thema der Wahl.

Mileis Rezept, das die Mehrheit der Wähler überzeugte, ist einfach: Er lehnt sowohl die staatlichen Interventionen des Peronismus à la Cristina Kirchner als auch die zögerlichen Konjunkturprogramme der Rechten à la Mauricio Macri ab. So kann er sich als »außerhalb des Systems« präsentieren. Konkret will der Marktradikale, der sich selbst als »Anarchokapitalist« bezeichnet, das Umwelt- und das Bildungsministerium abschaffen sowie die öffentlich-rechtlichen Medien und die Energieunternehmen privatisieren. Die Staatsausgaben sollen drastisch gekürzt, das Gesundheits- und Bildungswesen abgeschafft beziehungsweise privatisiert werden. Weil China »kommunistisch« ist, sollen alle Beziehungen zur Volksrepublik, dem größten Wirtschaftspartner Argentiniens, verboten werden.

Die wichtigste Maßnahme des neuen Präsidenten ist die »Dollarisierung« Argentiniens, also die Ersetzung der Landeswährung Peso durch den US-Dollar. Diesen Schritt haben bisher nur kleine, extrem von US-Kapitalströmen oder Dollar-Exporten abhängige Länder wie Panama oder El Salvador vollzogen. Die größte dollarisierte Volkswirtschaft ist derzeit Ecuador. Deren BIP nur ein Fünftel so groß wie das argentinische, und Ecuador hangelt sich seit Jahren von einer Krise zur nächsten.

Mileis »Währungsreform« steht in direktem Zusammenhang mit seinem Plan, die argentinische Zentralbank abzuschaffen. Ihm schwebt ein System vor, wie es im 19. Jahrhundert in der Schweiz und den USA existierte. Damals durften alle Banken frei Bargeld ausgeben, wenn es durch Gold oder Silber gedeckt war. Wenn die Banken im Verhältnis zu ihren Reserven zu viel Geld ausgaben, gingen sie bankrott und ihre Banknoten wurden wertlos. In beiden Fällen wurde das Experiment nach wiederholten Krisen abgebrochen. Beide Länder mussten sich schließlich zur Gründung einer Zentralbank durchringen: die Schweiz 1907, die USA 1913.

Hinter Mileis Vorschlägen verbirgt sich eine Sehnsucht nach dem Goldstandard, der im libertären Verständnis für Stabilität steht. Durch die Knappheit des Standards könnten Inflation und Finanzblasen kontrolliert werden, so die Behauptung.

Selbst wenn dies zuträfe: Die Probleme Argentiniens wären damit nicht gelöst, denn sie sind nur zum Teil monetärer Natur. Die Inflation ist vielmehr Symptom eines gescheiterten Wirtschaftsmodells, das auf dem Export von Rohstoffen basiert. Auf dem Weltmarkt spielt man damit nur die Rolle eines Zulieferers, nicht die eines Produzenten – kapitalistischer Reichtum besteht aber in konkurrenzfähigen Waren, nicht in Vorprodukten.

Unter dem Strich würden Mileis libertäre Pläne, wenn sie tatsächlich umgesetzt würden, die Situation der Argentinier also nicht verbessern, sondern nur Chaos verursachen und das Land in die Abhängigkeit von den USA treiben.