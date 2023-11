Falsche Taube des Tages: Lachmöwe

IMAGO/blickwinkel Spätestens hier fliegt die Tarnung der Möwe auf. Tauben können nämlich nicht schwimmen

Ja, das ist wie der Feiersalamander in der Disco. Oder der Briefwal, der nicht in den gelben Kasten passt. Passiert halt. Zugegeben, unsere ornithologischen Hausaufgaben haben wir in unserer Beilage am Mittwoch zum diesjährigen Fotowettbewerb »Im Westen nichts Neues – Krise, Inflation, Krieg« nur schlumprig abgeliefert. Denn die abgebildete Lachmöwe ist natürlich keine Taube. Aber der Autor des Siegerfotos, Ulrich Peters, und darauf kommt es an, darf seinen Preis mit Würde tragen! Punktum. Wir müssen bei aller Selbstkritik trotzdem darauf hinweisen, dass die abgebildete Lachmöwe nicht ganz unschuldig an dem Lapsus war. Wir führten mit ihr ein ausführliches Interview, um investigativ Klarheit zu schaffen.

jW: »Seit wann wohnen Sie in Berlin?« Lachmöwe: »Können wir nicht ›du‹ sagen? Und die Antwort: Schon immer. Das liegt am Roten Rathaus. Wir Lachtauben … äh Lachmöwen, Verzeihung, also wir haben ja einen roten Schnabel und rote Beine. Verstehst du den Zusammenhang?« jW: »Schon klar, klingt vernünftig. Und wie kam es zu dem Foto?« Lachmöwe: »Ich bin da einfach reingeflattert … Ok, ich habe gerade gelogen. Wir, also meine Möwenfamilie, hatten ein Nachahmungstraining absolviert. Menschen füttern Tauben echt lieber als uns. Dabei sind wir im Aussterben begriffen! Wahrscheinlich sind wir Ende des Jahrhunderts Geschichte. Und ja, ich wollte uns ein wenig verewigen. Wir haben nun mal diesen roten Schnabel und diese roten Beine. Rot und junge Welt, verstehst du den Zusammenhang?« jW: »Das rührt mich.« Lachmöwe: »Da kann ich nur lachen! Kennst du den schon: Ein Mädchen, es trägt immer eine rote Mütze, trinkt diesen bekannten Sekt und muss rülpsen. ›Sorry‹, sagt es zum Wolf. Und der sagt: ›Kein Ding, ich muss nach Rotkäppchen auch immer aufstoßen.‹«