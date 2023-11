Stefan Boness/IPON »Wohlstand« über allem: Aufsteller zum EU-Wahlprogramm in Berlin (15.9.2023)

Es ist vermutlich ein Zufall, aber ein bezeichnender: Für ihren an diesem Donnerstag in Karlsruhe beginnenden Parteitag haben Bündnis 90/Die Grünen das Motto »Machen, was zählt« gewählt. Es weist damit eine frappierende Nähe zum Rekrutierslogan der Bundeswehr auf. Bei denen heißt es: »Mach, was wirklich zählt.« Tatsächlich zeigt nicht zuletzt die Sympathie der Grünen-Führung für militärische Lösungen, wie weit sich die Partei von ihren Ursprüngen entfernt hat. Im Januar 1980 waren sie bei ihrer Gründung in Karlsruhe als Partei der Friedens- und Umweltbewegung gestartet – heute agieren die Grünen staatstragend und rücken aktuell weiter nach rechts, auch in der Asylpolitik. Das dürfte auf dem Parteitag nicht ohne Widerspruch bleiben.

Mit vier Tagen und rund 4.000 Anmeldungen ist das Treffen der bisher längste und größte Parteitag in der Geschichte der »olivgrünen« Partei. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wiederwahl der Parteispitze und die Verabschiedung eines Programms für die EU-Wahl im Juni 2024. Die Wiederwahl der Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour gilt als sicher. Die zum linken Parteiflügel zählende Theresa »Terry« Reintke soll von den 825 Delegierten zur Spitzenkandidatin für die Wahl zum EU-Parlament aufgestellt werden. In dem Entwurf für das Wahlprogramm setzt Bündnis 90/Die Grünen zunächst auf ihren »Markenkern« Klimaschutz, aber betont auch ihr Anliegen, für mehr soziale Gerechtigkeit einstehen zu wollen.

Zumindest die Basis, wenn schon nicht die Funktionäre, könnte der Spitze die vorab verbreitete gute Laune trüben (Nouripour freute sich am Dienstag auf das »größte aller Familientreffen der Grünen«). Vor allem bei der Parteijugend staut sich nach zwei Jahren Ampel reichlich Frust auf. Zu viele Kröten hatte die Parteispitze im Zuge der Regierungsbeteiligung im Bund bereits geschluckt, von Aufrüstungsmilliarden und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete bis hin zu Abkommen für den Import fossiler Energieträger. Auch Zugeständnisse in der Migrationspolitik werden der Parteiführung übelgenommen, die damit erkennbar dem Druck von CDU/CSU und AfD sowie der Springer-Presse nachgibt. So dürfte die Zustimmung zur Verschärfung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems noch für hitzige Debatten sorgen. Die Grüne Jugend warf der Ampelregierung eine »menschenfeindliche Abschottungspolitik« vor und kritisierte das Ja der Grünen zum Migrationspaket, das Bund und Länder Anfang November beschlossen hatten.

Auch in einem inzwischen von mehr als 1.100 Mitgliedern unterzeichneten offenen Brief zum Parteitag wird die Asylpolitik thematisiert. »Wir sind bereit für Kompromisse, wir sind aber nicht bereit, unsere Grundwerte aufzugeben«, heißt es darin laut Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf Regierungsbeschlüsse wie den zum Milliardenpaket namens »Sondervermögen Bundeswehr«. Beim Thema Migration würden »gefährliche, teils verdeckt rassistische Diskursmuster« übernommen. Der Bundesvorstand hält in Karlsruhe mit einem Dringlichkeitsantrag dagegen. Darin wird die Zustimmung zum Bund-Länder-Paket mit den Worten gerechtfertigt, die Partei habe »Verantwortung« für »den Zusammenhalt im Land«.

Auch die Zugeständnisse der Grünen-Spitze in der Klimapolitik sorgen für Unmut an der Basis, darunter die von Wirtschaftsminister Robert Habeck verantworteten Gasdeals mit Katar oder die zwischenzeitliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Dass nach dem Karlsruher Urteil zum Klimafonds nun Milliarden für klimapolitische Projekte der Ampel fehlen, macht die Sache nicht besser.

»Der mutlose und inhaltsleere Entwurf des Bundesvorstandes für das Europawahlprogramm ist für uns Ansporn, entgegen der aktuellen Blockkonfrontation Perspektiven für eine gemeinsame menschliche Entwicklung aufzuzeigen«, hatte Lene Greve, Mitglied der Gruppe »Unabhängige Grüne Linke« in einer Mitteilung vom 16. November erklärt. Sie wirft der Grünen-Spitze vor, sich seit Eintritt in die Regierung »von immer mehr Parteibeschlüssen und Wahlversprechen verabschiedet« zu haben und hält einen Waffenstillstand und politische Lösungen »in Nahost wie auch in der Ukraine« für »unabdingbar«.

Auf dem Parteitag dürften solche Positionen keine Mehrheit haben. Der Kurs der Partei wird zunehmend von Reaktionären wie dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bestimmt. Dass die Grünen für ihren Opportunismus nicht belohnt werden, scheint Kretschmann nicht zu stören. In Berlin und Hessen koalierte die CDU nach den dortigen Landtagswahlen lieber mit der SPD.