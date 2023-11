Matthew Thayer/The Maui News via AP/dpa

An der Nordwestküste der Insel Hawaii haben Mitglieder der Gruppe »Lahaina Strong« begonnen, an einem Ferienstrand zu campen. Damit verleihen sie ihrem Protest angesichts des unzureichenden Katastrophenschutzes während der Waldbrände in Lahaina Ausdruck. Sie wollen den Kaanapali Beach so lange besetzt halten, bis der Bürgermeister die Notstandsbefugnisse nutzt. »Wir haben nicht erwartet, dass unsere Stadt abbrennen und unsere Leute Wohnraum brauchen würden«, sagte der Organisator des Protestcamps, Jordan Ruidas, am Mittwoch gegenüber Associated Press. (jW)