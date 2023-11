Georg Wendt/dpa Anders als in den restlichen Flächenländern werden in den Stadtstaaten auch kommunale Aufgaben von Landesbeschäftigten übernommen. Für weniger Lohn

Es war bereits der dritte Aktionstag diese Woche im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. Nachdem am Montag die Hochschulbeschäftigten und am Dienstag Auszubildende und Studenten streikten, lag am Mittwoch der Fokus auf den Stadtstaaten. Allein in Berlin seien nach Angaben der Gewerkschaften 10.000 Beschäftigte in den Ausstand getreten. Eine Stadtteilbibliothekarin erklärte gegenüber jW, warum sie sich an dem Streik und der Demonstration beteiligte: Als Angestellte des Bezirksamts sei sie zwar dem Land unterstellt, verrichte jedoch die gleichen Tätigkeiten wie die Angestellten in den Kommunen. Dafür werde sie aber schlechter bezahlt.

Landesbeschäftigte werden niedriger eingestuft als Beschäftigte, die unter den Tarifvertrag von Bund und Kommunen fallen. Außerdem fehle eine stufengleiche Höhergruppierung, was ebenfalls zu einem Gehaltsminus führe, erklärte Verdi im Vorfeld.

Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel, der sich in Großstädten aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere der Mieten, noch einmal verschärft. »Ich muss Überstunden machen, um meine Aufgaben zu schaffen«, erklärte die Bibliothekarin. »In unserem Team sind alle Stellen unterbesetzt«. Aber einen Überstundenausgleich zu nehmen, werde immer schwieriger. Sonntagsöffnungen, die auch für ihre Bibliothek im Gespräch seien, dürften die Probleme verschärfen.

Laut Verdi sei etwa allein in Hamburg jede vierte Stelle unbesetzt. Auch Auszubildende bewerben sich eher da, wo sie noch eine Miete bezahlen können. Die Gewerkschaft fordert für die Landesbeschäftigten neben 10,5 Prozent mehr Lohn daher unter anderem eine Stadtstaatenzulage in Höhe von 300 Euro und 150 Euro für Nachwuchskräfte. Die Länder hätten sich laut Verdi in zwei Verhandlungsrunden jedoch noch nicht dazu verhalten. »Weder zu den Lohnerhöhungen noch zur Stadtstaatenzulage« hätten sie etwas vorgelegt, erklärte Andrea Kühnemann, Verdi-Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg, am Mittwoch. Für diesen Donnerstag und Freitag ruft Verdi die Beschäftigten in den Gesundheitseinrichtungen zu Warnstreiks auf.