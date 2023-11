AP Photo/dpa Waffenstillstand ermöglicht die Einfuhr von humanitärer Hilfe und Treibstoff in die belagerte Enklave (Rafah, 22.11.2023)

Die Waffenruhe soll an diesem Donnerstag um zehn Uhr Ortszeit in Kraft treten: Am Dienstag abend hatten sich Israel und die Hamas auf eine viertägige Feuerpause in Gaza geeinigt. In dieser Zeit wird die islamistische Organisation mindestens 50 der 239 Geiseln im Austausch gegen mindestens 150 Palästinenser, die Israel ohne Gerichtsprozess in seinen Haftanstalten gefangen hält, freilassen. Bei beiden Gruppen soll es sich um Frauen und Kinder beziehungsweise Minderjährige handeln. Israel bestätigte den Beginn der Waffenruhe bis jW-Redaktionsschluss nicht.

In einem Interview mit dem TV-Sender Al-Dschasira erklärte das hohe Hamas-Mitglied Musa Abu Marsuk, die meisten der Gefangenen, die seine Organisation freilasse, seien ausländische Staatsbürger. Ob sie auch israelische Pässe besitzen, ließ Abu Marsuk offen. Laut der israelischen Regierung soll es sich um Israelis handeln oder um Personen, die in Israel leben, berichtete der Sender Channel 12. Zum Abkommen gehört auch, dass mehrere Hundert Lastwagen mit dringend benötigten humanitären und medizinischen Hilfsgütern sowie Treibstoff über die ägyptische Grenze in den Gazastreifen fahren dürfen, hieß es Reuters zufolge in einer Erklärung der Hamas. Das israelische Justizministerium veröffentlichte unterdessen eine Liste mit 300 Namen palästinensischer Gefangener, die aus der Haft entlassen werden könnten.

Der Waffenstillstand ist mit Hilfe der USA und Ägypten vom Emirat Katar vermittelt worden. Katars Chefunterhändler Mohammed ­Al-Khulaifi betonte gegenüber Reuters, der Feuerpause bedeute, dass es »überhaupt keinen Angriff geben werde. Keine militärischen Bewegungen, keine Expansion, nichts«. Er hoffe, die erste Waffenruhe seit Beginn der Kampfhandlungen am 7. Oktober werde »ein Keim für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand« sein.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte hingegen am Dienstag angekündigt, der Krieg werde nach Ablauf der Feuerpause unvermindert weitergehen, bis ­Israel alle seine Ziele erreicht habe. Er könne aber verlängert werden, solange die Hamas weitere Geiseln freilasse. Das aus 38 Mitgliedern bestehende israelische Notstandskabinett stimmte den Bedingungen der Waffenruhe am Dienstag abend mit großer Mehrheit zu. Nur die drei Minister der ultrarechten Koalitionspartei Otzma Jehudit lehnten die Übereinkunft ab. Der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sprach in einem Post auf X von einem »gefährlichen Präzedenzfall«. Die Freilassung nur der Frauen und Kinder sei »bei weitem nicht genug«. Die israelische Opfervertretung Almagor Terror Victims Association reichte am Mittwoch beim Obersten Gerichtshof eine Klage gegen den Deal mit der Hamas ein.

Kurz vor der Einigung setzte die israelische Luftwaffe ihre Angriffe auf den Gazastreifen unvermindert fort. In der Nacht zu Mittwoch sollen dabei mindestens 81 Menschen ums Leben gekommen sein, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf medizinische Quellen. Die Bombenangriffe hätten Wohnviertel im Zentrum von Gaza und den Stadtteil Scheich Radwan getroffen. Die israelische Armee forderte die Bewohner des im Norden gelegenen Flüchtlingslagers Dschabalija am Mittwoch über Onlineplattformen dazu auf, in den Süden zu fliehen.