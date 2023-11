Kuwait. Australiens Fußballnationalmannschaft, mit den beiden St.-Pauli-Profis Jackson Irvine und Connor Metcalfe, will einen Teil ihrer Prämien für das WM-Qualifikationsspiel gegen Palästina für humanitäre Zwecke im Gazastreifen spenden. Das Geld soll über die australische Spielergewerkschaft PFA an die internationale Hilfsorganisation Oxfam fließen, bestätigte Irvine vor der Partie an diesem Dienstag in Kuwait. Irvine betonte: »Der Tod von Zivilisten ist in jedem Konflikt eine Tragödie und das muss die Priorität bei diesem Thema sein.« (dpa/jW)