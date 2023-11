Frankfurt am Main. Der Deutsche Fußballbund hat einen Medienbericht dementiert, wonach er als Reaktion auf die zunehmenden pyrotechnischen Vorfälle in den Bundesligastadien die Wiedereinführung von Geisterspielen und Zuschauerteilausschlüssen plane. Diese Behauptung sei »unwahr«, teilte der DFB am Dienstag mit. Obwohl die Zahl der Pyrofälle seit dem Ende der Zuschauerbeschränkungen signifikant gestiegen sei, sehe der DFB den Ausschluss von Zuschauern auch in Zukunft nur als »das letzte Mittel« für den Kontrollausschuss und die Sportgerichtsbarkeit an. (dpa/jW)