Joerg Boethling/imago images Geh doch zur deutschen Beschwerdestelle, wenn dir was nicht passt! Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sorgt auch bei der EURO 2024 für Ordnung

Ein Fest für alle Fußballfans, spektakuläre Spiele, kurzum: eine Europameisterschaft der Superlative. Die Veranstalter der »UEFA Euro 2024«, wie das geplante Fußballgroßereignis von den Funktionären genannt wird, versteht sich nach der lauten Kritik an der WM-Vergabe 2022 nach Katar und der Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien auch als Fest der Menschenrechte. Turnierdirektor Philipp Lahm, EM-Botschafterin Celia Šašić und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil versprachen bereits vor einem Monat ein »Heimspiel für Menschenrechte«, am 14. November wurde nun die Menschenrechtserklärung des europäischen Kontinentalverbands UEFA veröffentlicht.

Diese beinhaltet verschiedene Zusicherungen, die die Wahrung der Menschenrechte im Kontext der Veranstaltung betreffen. So versichert die UEFA in der Präambel, Diskriminierung jeglicher Art zu bekämpfen, faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen und soziale Verantwortung zu übernehmen. Konkret bedeuten diese glanzvollen Ankündigungen, dass die UEFA das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz akzeptiert. Zwar betont der Verband, eigentlich nicht in dessen rechtlichen Anwendungsbereich zu fallen, doch die freiwillige Anerkennung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Menschenrechtsfragen im Kontext internationaler Großveranstaltungen. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen mit Sitz in Deutschland, sicherzustellen, dass Menschenrechtsstandards entlang ihrer gesamten Lieferkette eingehalten werden. Das geschieht in bezug auf die von der UEFA definierten vier prioritären Risikobereiche: 1. Sicherheit, Gesundheit und Arbeitsbedingungen, 2. Diskriminierung und Missbrauch, 3. Diversität, Zugänglichkeit und Inklusion und 4. Meinungs- und Pressefreiheit. Durch die Menschenrechtserklärung signalisiert der Fußballverband seine Absicht, zu garantieren, dass alle an der Veranstaltung beteiligten Akteure ethische und rechtliche Standards einhalten.

All das mag auf den ersten Blick lobenswert erscheinen, auch wenn bereits Kritik an der vergleichsweise späten Ausarbeitung laut geworden ist. So monierte Sylvia Schenk als Vertreterin einer Gruppe von Menschenrechtsorganisationen, die die Ausrichter beraten, sowohl Zeitpunkt der Veröffentlichung als auch Umsetzung. Die Vorbereitung des Turniers läuft bereits seit mehr als zwei Jahren. Wieviel die freiwillige Unterwerfung der UEFA unter das Lieferkettengesetz für die Näherinnen in Bangladesch bedeutet, die bereits jahrelang an Merchandising für das Turnier arbeiten, ist unklar. Für Umsetzung und Kontrolle ist eine Beschwerdestelle vorgesehen, die allerdings jetzt erst geschaffen wird.

Schon deshalb sind ernsthafte Zweifel an ihrer Effektivität angebracht. Kann eine Europameisterschaft überhaupt tiefgreifende Veränderungen in bezug auf Menschenrechte bewirken? Die strukturellen Probleme, die mit der umfassenden Kommerzialisierung im internationalen Sports einhergehen, bleiben unangetastet. Auch die UEFA ist de facto in erster Linie eine Wirtschaftsorganisation, deren Hauptinteresse in der Gewinnmaximierung liegt. Die Menschenrechtsversprechen sind nichts anderes als eine PR-Maßnahme, um das Image der Fußballgroßveranstaltungen nach Katar aufzupolieren. In der Realität können wirtschaftliche Interessen aber im Widerspruch zu den Menschenrechtsprinzipien stehen, die Bedürfnisse von Sponsoren haben im Zweifel Vorrang.

Zudem darf nicht übersehen werden, dass solche Sportgroßveranstaltungen in einem globalen Kontext stattfinden, der von strukturellen Ungerechtigkeiten geprägt ist. Die UEFA kann so viel versprechen, wie sie will, aber die tiefer liegenden Probleme wie soziale Ungleichheit, Überausbeutung, Arbeitslosigkeit und Armut trotz Arbeit werden durch solche Veranstaltungen nicht gelöst, sie werden vielmehr durch die starke Allokation von Arbeitskräften und natürlichen Ressourcen verschärft. Das sollte die eigentliche Lehre aus der WM in Katar sein.

Zudem bleibt das Problem der mangelnden Transparenz. Die Öffentlichkeit und Interessengruppen haben keinen vollständigen Einblick in die Maßnahmen, die die UEFA ergreift, um ihre Zusicherungen zu erfüllen. Eine umfassende Überwachung löst gewiss nicht alle Probleme, aber für die Agitation und die Organisation von Widerstand ist sie unabdingbar.