Fredrik von Erichsen/dpa Von den Nazis als große Kunst gefeiert: Josef Thoraks »Schreitende Pferde« (30er Jahre) Anfang 2023 auf dem Weg in die Zitadelle Spandau

In Ihrem Buch »Inszeniert und instrumentalisiert« brechen Sie die pauschale Einteilung in »entartete« und systemkonforme Kunst auf und plädieren für einen differenzierteren Umgang mit Kunstwerken während der Zeit des deutschen Faschismus. Wie offen ist die Kunstgeschichte dafür?

Sie ist offen dafür, denn man weiß inzwischen, dass die NS-Kunstpolitik viel zu widersprüchlich war. Es gab nicht einmal eine verbindliche Definition von »entartet«. Dafür aber Künstler, die in der Ausstellung »Entartete Kunst« (1937) angeprangert und zugleich systemkonform im Haus der Deutschen Kunst in München gezeigt wurden.

Man ist gut beraten, Schwarzweißmalereien in Frage zu stellen, um nicht dem Konstrukt der NS-Propaganda anheimzufallen. Aber auch nach 1945 wurden allzu gern klare Trennlinien gezogen und die als »entartet« verfemten Künstler regelrecht zu Opfern des Nationalsozialismus stilisiert. Man denke an die Legende vom Künstler, der nur heimlich in seinem Keller malen konnte. Auch Siegfried Lenz’ Roman »Deutschstunde« hat erheblichen Anteil an diesem Mythos. Aber das hatte mit der Realität nicht viel zu tun.

Mit welcher Intention konstruierte man die absolute Gegenüberstellung zwischen verfemter und Nazi-konformer Kunst?

Es glich einer Reinwaschung, die zum Nachkriegsdiskurs passte: »Wir hatten mit Hitler nichts zu tun. Die Nazis verboten die Kunst, für die wir heute einstehen.« Dabei wurde der Expressionismus im »Dritten Reich« nicht nur verfemt. Man stritt um seine offizielle Anerkennung und war bis zuletzt bereit, ihn dem Nationalsozialismus als »rassenreine« Kunst anzudienen.

Würden Sie sagen, dass die Zuschreibung »entartet« nach dem Krieg zu einer Auszeichnung künstlerischer Unbeugsamkeit umgedeutet wurde?

Ja, denn wer als »entartet« galt oder sich für diese Kunst engagiert hatte, konnte nicht Täter sein. Dabei ging es der NS-Kunstpolitik gar nicht so sehr um die Kunst selbst. Sie war geprägt von macht- und rassepolitischen Interessen. Die Kunst war vor allem ein Werkzeug der Propaganda, um diejenigen auszuschließen, denen die eigentliche Verfolgung galt: den Juden.

Warum eignete sich insbesondere die Kunst für diesen Zweck?

Durch sie werden antisemitische Schlagwörter, wie »entartet, krankhaft, bolschewistisch« zu Bildern mit Schlagkraft. Gegen die Moderne wurde schon in den 1920er Jahren mit rassistischem Vokabular gehetzt. 1933 kamen Femeausstellungen dazu. Und mit der Schau »Entartete Kunst« wie auch der gleichnamigen Beschlagnahmeaktion 1937 wurde diese Art der Anprangerung, noch dazu erstmals auf staatlichen Befehl, auf die Spitze getrieben.

Sie stellen die Expressionisten Ernst Barlach, Franz Marc und Emil Nolde ins Zentrum Ihrer Forschung, weil sie verfemt wurden, aber zugleich in der Gunst führender Nazis standen. Taten die Kunstliebhaber Himmler, Göring oder von Schirach das im verborgenen oder ergriffen sie auch offen Partei?

Beides. Gerade im Ausland bediente sich Goebbels als Reichspropagandaminister in den ersten Jahren des Expressionismus, um das »Dritte Reich« als liberalen Staat zu präsentieren. Auf der Biennale in Venedig 1934 wurde etwa Barlach gezeigt. Von ihm, das war bekannt, standen auch Arbeiten in Goebbels’ Büro. Baldur von Schirach versuchte als Wiener Reichsstatthalter, Nolde zu protegieren und hielt öffentlich Plädoyers für die moderne Kunst.

Hitler hingegen hat sich kulturpolitisch gar nicht so eindeutig positioniert, wie man es gemeinhin annimmt. Er spielte vor allem die Gegner und Bewunderer der modernen Kunst im Staatsapparat und in der Partei gegeneinander aus. Dadurch schuf er, was den offiziellen Umgang mit dem Expressionismus betraf, Freiräume für Interpretationen in alle Richtungen.

Wäre das auch mit Künstlern denkbar gewesen, die deutlich politischer gearbeitet haben, etwa Otto Dix, George Grosz oder Käthe Kollwitz?

Nein, sicher nicht. Im Gegensatz zu den sozialkritischen Tendenzen in der damaligen Kunst war die erste Expressionistengeneration in der Kulturszene der Weimarer Republik etabliert als eine genuin deutsche Kunst. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Kunstgeschichte und das Feuilleton Bezüge zur deutschen Gotik hergestellt, aber es gab auch Künstler, allen voran Emil Nolde, die sich als dezidiert deutsch empfunden haben.

Inwiefern wiederholte sich das Muster der politischen Instrumentalisierung nach dem Krieg in der Gegenüberstellung von abstrakter Malerei im Westen und sozialistischem Realismus im Osten?

Ja, diese Instrumentalisierung gab es, denn es ging wieder darum, konkurrierende politische Systeme zu konsolidieren und ideologische Fronten zu ziehen. Der politische Auftrag der Kunst war immer noch da. Darunter litt grundsätzlich die kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte.

Anders als die verfemten Künstler sind die Namen der Nazi-konformen Künstler heute größtenteils vergessen. Zu Recht?

Schwierige Frage. Die Quellen verraten, dass die Werke, die in der offiziellen NS-Schau »Große Deutsche Kunstausstellung« gezeigt wurden, bereits im »Dritten Reich« beim Publikum nicht gut angekommen sind. Verglichen mit dem Expressionismus, der selbst nach der Aktion »Entartete Kunst« offenbar wenig an Popularität eingebüßt hatte, war dies ein Problem für das Regime.

In den letzten Jahren sind Arbeiten wieder hervorgeholt worden, die von den Nazis als große Kunst gefeiert wurden, etwa die »Schreitenden Pferde« von Josef Thorak in der Zitadelle Spandau. Wie stehen Sie dazu?

Solange diese Kunst kontextualisiert wird und Propagandakunst als solche benannt wird, finde ich es wichtig, dass sie gezeigt wird. Es bringt nichts, die Werke zu verstecken. Diese Ehrlichkeit unserer Vergangenheit gegenüber ist Grundlage dafür, aus ihr zu lernen.