schauspielhaus.de/Thomas Aurin Lilith Stangenberg

Der schwere, unförmige, blutrote Mantel, aus dem Antigone sich langsam befreit hat, liegt da wie ein totes Tier. Dem ewigen Töten und Getötetwerden will Antigone ein Ende machen. Will sie das, indem sie sich selbst tötet? Eine kurze Szene der fünften und letzten Folge des »Anthropolis«-Projekts im Hamburger Schauspielhaus: »Antigone« von Sophokles und Roland Schimmelpfennig, Regie Karin Beier. Das Töten aber hört nicht auf. Antigones Verlobter Haimon, Sohn des Kreon, hätte sich nicht ins Schwert stürzen müssen, als er Antigone fand, die sich mit dem Brautschleier erdrosselt hatte. Auch Kreons Frau Eurydike wollte so nicht mehr leben. Was davor geschah, die Gründung der Stadt Theben, begann mit der Tötung des Drachens und der Drachensaat – nur Gewalt. Die beiden Söhne des Ödipus haben sich im Zweikampf gegenseitig getötet. Die Schwestern Ismene und Antigone bleiben zurück. Es regiert nun ihr Onkel Kreon (Ernst Stötzner) über Theben. Der richtet dem Eteokles ein Staatsbegräbnis aus. Polyneikes wird als Vaterlandsverräter betrachtet und vor den Toren der Stadt den Tieren zum Fraß liegengelassen. Kein Mensch soll sich ihm nähern. Aber Antigone (Lilith Stangenberg) folgt eigenen Gesetzen. Dem thebanischen Brauch, die Feinde auf dem Schlachtfeld liegenzulassen, will sie sich widersetzen. Die Strafe des Lebendig-Begrabenwerdens schreckt sie nicht. Mit der Unerbittlichkeit ihrer Jugend beginnt sie, den Bruder mit Kalkstaub zu bedecken. Die Bühne ist ein schwarzer Raum.

Gehüllt in ein viel zu großes weißes Herrenhemd – eine Annäherung an den Bruder – verbohrt sie sich in ihren Widerstand. Die halbherzigen Versuche Ismenes (Josefine Israel), ihr zu helfen, weist sie schroff ab: »Du wähltest ja das Leben, ich den Tod.« Mal wälzt sie sich auf dem Boden in Trauer oder wie ein trotziges Kind. Mal schreit sie Kreon an, der starrköpfig seine Machtposition ausspielt. Antigones irritierende Geste, das Aneinanderschlagen der Kalksteine, erzeugt weißen Nebel, der sich bis ins Parkett ausbreitet, das Publikum einbezieht. Dann wieder winzige Bewegungen mit einem Finger, dazu Vogellaute. Ist sie verrückt? Diese Antigone spielt berührend den Wechsel von Aufbegehren und Verletzlichkeit. Kreon beharrt auf seinem Recht – lautstark bis zur Qual. Auch sein Sohn Haimon (Maximilian Scheidt) brüllt den Vater an, nachdem seine Versöhnungsversuche gescheitert sind, und will ihn töten, nachdem der ihm auch noch den Vorschlag gemacht hat, eine neue Frau für ihn zu finden.

Ein Berater des Königs (Ute Hannig) möchte mit Vernunft vermitteln. Aber die Vernunft hat Kreon für sich reserviert. Wenn alles zu eskalieren droht, steht da der Skopos, der Wächter (Jan-Peter Kampwirth), der mit Situationskomik und dem Beharren auf seinem Nichtwissen manchmal an einen Aiwanger der Antike erinnert. Es folgen alberne Szenen mit Spaghetti – auch Antigone stopft sie in sich hinein. Zugeständnisse an das Publikum? Das aber lacht nur ganz zaghaft.

Irgendwann hat sich Antigones Herrenhemd in eine Zwangsjacke verwandelt, aus der sie sich nicht befreien kann. Wahnsinn? Antigone steht auf der Bühne, geschmückt mit einem weißen Brautschleier. Sie tanzt nicht mit Haimon, sondern mit einem Skelett – der tote Bruder. Gespenstisch. Kaum hörbare Stimmen – in ihrem Kopf? Was erst so schreiend laut war, ist nun fast verstummt. Nur der blinde Seher Teiresias (Michael Wittenborn) versucht, durch beschwörende Worte an Kreon dessen Starrsinn aufzubrechen – erfolglos. Bis auch Teiresias die Fassung verliert und Schreckliches voraussagt. Furchtbare Drohungen an Kreon. Der wird immer stiller. Beginnt er zu begreifen, oder ist es eine Verlegenheitsgeste? Er klopft den weißen Staub aus seinen Kleidern – nur säubern oder reinwaschen? Kann er noch etwas retten? Er geht nach hinten, hält inne, unschlüssig, was er tun soll. Zu spät. Antigone hat sich mit dem Brautschleier erdrosselt. Sie wird getragen wie ein Kind auf dem Arm. Nackt, mit kahlem Kopf und ganz von dem weißen Staub bedeckt, leblos, zu Stein geworden – unsterblich?

Ein alter Mann kommt – früher war er der blinde Seher. Er erzählt noch einmal die Geschichte von Theben, die Stadt des Anfangs, der Kultur, unserer Kultur. Nun schildert er apokalyptische Szenen. Zerstörte Häuser, auf den Dächern Buchstaben, Reste von Leuchtreklamen. Und ganz oben ein »Ding« im grünen Kleid. Es singt, was wir denken. Es ist die Sphinx, noch immer über der Stadt Theben – oder hier bei uns?

Erst bringen sie ihre Kinder um und vernichten ganze Völker und behaupten, sie hätten einen Drachen getötet. Drachen? Oder »der Engel der Geschichte«? »Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen … da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft …« Noch weiter zurück ins Heute: Europa auf dem Stier. Jetzt sind es Skulpturen aus Stein vor einem Museum, das eine Ruine ist. Europa: Ihr Mund ist aufgerissen, die Augen – was sieht sie?