Agustin Marcarian/REUTERS Fehlende Risikoprüfung und Kennzeichnung: Kritik an Produkten auf Basis sogenannter neuer genomischer Techniken

Der Gegenwind wird stärker für die EU-Kommission, jedenfalls aus Deutschland: knapp 140 Verbände und Organisationen aus der »Zivilgesellschaft« haben ihre Position abgestimmt, am Montag ein Papier veröffentlicht. Titel: »Keine Deregulierung von Gentechnikverfahren! Recht auf gentechnikfreie Erzeugung, Wahlfreiheit und Vorsorgeprinzip sichern!« Damit reagieren sie auf den Verordnungsvorschlag der Kommissare vom Juli, der aktuell in den Gremien der EU beraten wird. Etwa im EU-Agrarrat, der gleichentags in Brüssel tagte.

Worum geht es? Um Anbau und Vermarktung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft, die mittels sogenannter neuer genomischer Techniken (NGT) gezüchtet werden. »Wir wollen den Druck gegenüber dem Bundeslandwirtschaftsministerium von Cem Özdemir erhöhen, sich klar gegen deregulierte Gentechverfahren auf EU-Ebene auszusprechen«, sagte Lavinia Roveran am Dienstag jW. Denn: Wenn die EU-Kommission mit ihrem Vorstoß durchkommen sollte, würden zentrale Standards bestehender Gentechnikgesetzgebung ausgehebelt, so die Koordinatorin für Naturschutz und Agrarpolitik beim Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR), der das Positionspapier mitunterzeichnet hat. Welche sind das? Eine verpflichtende Risikoprüfung und Kennzeichnung, Haftungsregeln sowie das Verursacherprinzip für die meisten NGT-Produkte.

Was sagte der »grüne« Minister in Brüssel beim Agrarart zur Kritik? Wenig, das nur: Viele praktische Fragen zu NGT-Verfahren seien von Umweltverbänden, aus der Lebensmittelbranche und der Wissenschaft aufgebracht worden. »Ich plädiere dafür, dass wir uns die gebotene Zeit nehmen, diese wichtigen Punkte zu diskutieren«, so Özdemir. Auch, um die Akteure »besser mitnehmen« zu können. Hier gehe Qualität vor Schnelligkeit. Das war’s. Ein weiteres Statement des Ressortchefs sei zunächst nicht geplant, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag auf jW-Nachfrage.

Stellung genommen hatten zuvor Ende Oktober die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Im Sinne des Vorschlags der EU-Kommission. Demnach enthielten zahlreiche in Fachzeitschriften veröffentlichte Studien keine Hinweise darauf, »dass die NGT oder deren Produkte ein höheres Risiko für Mensch und Umwelt bergen als Pflanzensorten und deren Produkte, die durch natürliche Mutationen oder klassische Kreuzungszüchtung erzeugt wurden.« Kurzum, einen wissenschaftlich begründeten »Besorgnisanlass«, wie in Kritiker formulierten, gebe es nicht, behaupteten Leopoldina und DFG.

Das sehen die Unterzeichner des Positionspapiers anders. Zumal, wie sie schreiben, eine Deregulierung eine Patentierungswelle auslösen würde, besonders bei Saatgut. »Große Agrarkonzerne könnten ihre Marktmacht so noch weiter ausbauen.« Damit würde die genetische und biologische Vielfalt gefährdet, »und Züchter*innen und Bäuer*innen gerieten in neue, gefährliche Abhängigkeiten.« Noch höhere Preise für Nahrungsmittel und eine geringere Sortenvielfalt würden folgen, die Ernährungssicherheit stünde für Verbraucher auf dem Spiel.

Was nun? Nein, einen raschen Durchmarsch der Befürworter des Kommissionsvorschlags erwarte er im EU-Agrarrat nicht, sagte der Teamleiter Politik und Recht beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Friedhelm von Mering, am Dienstag im jW-Gespräch. Dafür sei die Skepsis bei den Mitgliedstaaten teils zu groß. Entscheidend: Die Ampelkoalition müsse sich über den Kommissionsvorstoß verständigen, einvernehmlich. Sollte sich das federführende Bundeslandwirtschaftsministerium bei einer baldigen finalen Abstimmung im EU-Agrarrat enthalten, könnte die Koalition keinen Einfluss mehr auf die schriftliche Ausgestaltung der Gesetzesnovelle nehmen. »Total fatal«. Davon unabhängig, »wir streiten bestens vernetzt weiter gegen die Deregulierung der Gentechgesetze«, betonte Roveran vom DNR.