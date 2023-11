Cristina Chiquin/Reuters Mitglieder indigener Gemeinden versammeln sich zur Verteidigung der Demokratie in Guatemala-Stadt (3.11.2023)

Sie waren als Lehrer in den sogenannten Volksgemeinden im Widerstand, den CPR, tätig. Wie blicken Sie auf die anhaltenden Massenproteste in Guatemala zur Unterstützung der gewählten Regierung des Progressiven Bernardo Arévalo, der im Januar 2024 sein Amt antreten soll?

Die aktuellen Proteste sind wichtig und notwendig. Wir leben in Unsicherheit, die Gesetze werden missachtet. Wir sehen durchaus Perspektiven in einer neuen Regierung von Bernardo Arévalo für eine neue Demokratie, eine neue Revolution, eine wahre Macht des Volkes. Wir sind uns aber bewusst, dass die herrschenden, mächtigen Fraktionen im Land alles dransetzen werden, um das zu verhindern.

Unter noch gefährlicheren Bedingungen hatten sich die Comunidades de Población en Resistencia vor mehr als 40 Jahren gegründet. Wie lief das damals ab?

Die Gemeinden entstanden als Reaktion auf die Repression während des Bürgerkrieges der 1970er Jahre. Speziell nach der Verfolgung von Vertretern der katholischen Kirche und Morden in den Gemeinden (die katholische Befreiungstheologie hatte damals starken Einfluss in Zentralamerika, viele Geistliche wurden staatlich verfolgt, jW). Etwa um 1980 gründeten sich 40 Gemeinden in schwer zugänglichen Bergregionen im Departamento Quiche, das vom Bürgerkrieg besonders betroffen war. Sie gründeten Komitees, um ihr Leben selbstverwaltet zu organisieren. Den Namen CPR gaben sie sich erst 1991.

Wie genau organisierten sich diese Gemeinden?

Ab 1980 entstanden Strukturen, es gab verschiedene Komitees, ein Leitungskomitee der Obersten Autorität, Komitees für Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf Naturmedizin, Sicherheit, Bildung, ab 1991 eine große Alphabetisierungskampagne, Komitees für Frauen, Jugendliche und landwirtschaftliche Produktion. Ab etwa 1994/95 kamen weitere Komitees dazu, darunter eines für Hebammen, eines für die Herausgabe einer eigenen Zeitung und eines für religiöse Zeremonien. Ab 1995 traten wir dann auch an die Öffentlichkeit, mit einem Generellen Leitungsrat als übergeordnetes Organ aller Gemeinden, die im CPR organisiert waren. Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Guatemala im Kleinen: Der Leitungsrat ist die Regierung und die Komitees die Ministerien, wir haben auch eine eigene Rechtssprechung zur Konfliktlösung in den Gemeinden.

Von wie vielen Menschen sprechen wir dabei?

Zum Zeitpunkt des Friedensabkommens 1996 waren etwa 6.000 Familien im CPR organisiert.

Und wie stellt sich die Situation in den Gemeinden heute dar?

Nach dem Ende des Bürgerkrieges entschieden einige Familien zurückzukehren. Andere kauften Land, zum Beispiel an der Costa Sur. Ich lebe heute in der Gemeinde Unión Victoria im Departamento Chimaltenango. Die meisten Familien sind aber in den Gemeinden der CPR organisiert geblieben. Die selbstverwalteten Strukturen bestehen im wesentlichen fort, wir kümmern uns weiter in Komitees um Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung etc.

Erhalten sie dafür auch staatliche Unterstützung?

Die Schulen heute sind staatlich, aber es gibt auch viele Projekte, die wir selbst finanzieren, zum Beispiel bei der Wasserversorgung.

Der Bürgerkrieg ist seit 27 Jahren zu Ende. Mit welchen Problemen haben die CPR heute zu kämpfen?

Der Staat missachtet unsere Menschenrechte bis heute. Die Ausbeutung der Bodenschätze, in meiner Region vor allem Wasser und die Rodung der Bäume, ist ein weiteres drängendes Problem. Vieles aus dem damaligen Friedensabkommen wird nicht umgesetzt, auch in Punkten der Entschädigung wegen erlittenen Unrechts während des Krieges. Zum Beispiel hat die aktuelle Regierung unter Alejandro Giammattei Büros geschlossen, deren Aufgabe es war, sich um Ansprüche von Opfern des bewaffneten Konflikts zu kümmern. Die ökonomische Lage vieler Menschen in unseren Gemeinden ist sehr schwierig, viele wandern in die USA aus.