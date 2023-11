Adel Hana/AP/dpa Die Zustände in Gaza werden von Tag zu Tag schlimmer: Das Flüchtlingscamp Nusseirat am Dienstag

Am 46. Tag des israelischen Bombenkriegs gegen die palästinensische Enklave Gaza hieß es auch von seiten der Hamas-Führung, dass ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel kurz bevorstehe. Die Hamas habe ihre Antwort an die katarischen Vermittler übermittelt, sagte deren Vorsitzender Ismail Haniyeh in einer Erklärung, die Reuters von seinem Berater übermittelt wurde. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte ebenfalls: »Wir machen Fortschritte. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, zuviel zu sagen, nicht einmal zu diesem Zeitpunkt, aber ich hoffe, dass es bald gute Nachrichten geben wird.« Nach Angaben seines Büros wollte Netanjahu am Nachmittag sein Kriegskabinett »angesichts der Entwicklungen in der Angelegenheit der Freilassung unserer Geiseln« einberufen. Nach der Angriffswelle vom 7. Oktober befinden sich noch 236 Geiseln in der Hand bewaffneter palästinensischer Gruppen in Gaza.

Die Vereinbarung sieht nach Angaben einer Quelle gegenüber Reuters die Freilassung von rund 50 zivilen Geiseln durch die Hamas und von weiblichen und minderjährigen palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen sowie eine mehrtägige Kampfpause vor. Ein Hamas-Beamter sagte dem Fernsehsender Al-Dschasira, die Verhandlungen konzentrierten sich auf die Dauer der Waffenruhe, die Modalitäten für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen und die Einzelheiten des Gefangenenaustauschs. Beide Seiten würden Frauen und Kinder freilassen, die Einzelheiten würden von Katar bekanntgegeben, sagte Issat el Reschik. Die israelischen Fernsehsender Channel 12 und Channel 13 zitierten nicht näher bezeichnete Beamte mit den Worten, die Bedingungen für eine Einigung könnten »innerhalb von Stunden« erreicht werden.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) schrieb in einer Erklärung, dass IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric am Montag mit Haniyeh zusammengetroffen war, um »humanitäre Fragen« im Zusammenhang mit dem Konflikt voranzubringen. Demnach traf Spoljaric auch separat mit katarischen Behörden zusammen. Man sei nicht an den Verhandlungen beteiligt, aber als neutraler Vermittler bereit, »jede künftige Freilassung zu erleichtern, der die Parteien zustimmen«.

Die Behörden in Gaza teilten am Dienstag mit, dass die Zahl der durch Bomben und Artillerie getöteten Palästinenser auf mindestens 13.300 gestiegen ist, davon 5.600 Kinder. Tausende wandern täglich zu Fuß mit Hab und Gut und Kindern auf dem Arm in den Süden des Gazastreifens. Auch die zentralen und südlichen Teile der Enklave, in die sie auf Geheiß Israels gehen sollen, werden regelmäßig angegriffen. In Regen und kaltem Winterwetter schlafen Tausende im Freien oder in behelfsmäßigen Zelten.