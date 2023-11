IMAGO/Design Pics Reagiert unabhängig von Aktienkurserwartungen auf Gerinnungshemmer: Blut

Es war ein Scheitern mit Ansage: Der Bayer-Konzern begann die klinischen Tests der Phase III mit seinem Blutgerinnungshemmer Asundexian, obwohl die Ergebnisse zweier Prüfungen der Phase II enttäuscht hatten. Der Wirkstoff konnte weder die Zahl der ischämischen, also durch verstopfte Hirnarterien ausgelösten, Schlaganfälle noch die der Hirninfarkte insgesamt verringern und erreichte die jeweiligen Studienziele nicht. Der Pharmariese machte aber trotzdem weiter, weil er unter Zugzwang steht, einen Nachfolger für seine Milliarden-Seller Xarelto und Eylea zu finden, deren Patente bald auslaufen. Asundexian hatte er seinen Investoren schon als einen solchen präsentiert: Ein Umsatzpotential von fünf Milliarden Euro traute der Global Player dem Mittel zu.

Also ließ er die Versuche »Oceanic AF« und »Oceanic Stroke« der Phase II anlaufen. Mit insgesamt 30.000 Probanden aus 46 Ländern zählten diese zu den bislang größten klinischen Prüfungen in seiner Geschichte. Am Montag aber gab Bayer für »Oceanic AF« das vorzeitige Aus bekannt. Die Aktiengesellschaft stoppte die klinische Prüfung, da sich »eine unterlegene Wirksamkeit von Asundexian im Vergleich zum Kontrollarm der Studie zeigte«. Ganz freiwillig geschah der Abbruch allerdings nicht. Das die Studie beaufsichtigende »Data Monitoring Committee« hatte interveniert, als sich das negative Resultat abzeichnete, um die Asundexian-Patienten nicht länger einer suboptimalen Arzneitherapie auszusetzen.

Aber auch jetzt gibt der Konzern sich noch nicht geschlagen. Er kündigte an, »Oceanic Stroke« fortzuführen, und überdies nach Anschlussverwendungen für die Arznei zu suchen, etwa bei »Patienten, die eine antithrombotische Behandlung benötigen«.

Zuvor schon hatte es einen herben Rückschlag für Bayers Pillensparte gegeben. Das Unternehmen musste den Verkauf seines Krebsmittels Aliqopa einstellen. Es hatte ein beschleunigtes Zulassungsverfahren durchlaufen und kam auf der Basis eines Tests der Phase II mit lediglich 104 Probanden auf den Markt. Die nachgereichte Studie der Phase III mit einem weit größeren Teilnehmerkreis bestätigte die Heilwirkung jedoch nicht, was das Schicksal des Medikaments besiegelte.

Die Nachricht vom neuerlichen Pharmaflop schickte die Bayer-Aktie auf Sinkflug. Zeitweilig verlor sie mehr als ein Fünftel ihres Wertes – das hatten nicht einmal milliardenschwere Urteile zu Entschädigungszahlungen in Sachen »Glyphosat« vermocht. »Der Umgang mit Asundexian ist ein weiteres Beispiel für das Versagen des Risikomanagements bei Bayer«, konstatierte Markus Manns von Union Investment.

Der Druck von seiten dieser und anderer Fondsgesellschaften auf den Konzern, sich aufzuspalten, dürfte nun noch einmal zunehmen. Bei der Vorstellung der neuesten Quartalszahlen vor zwei Wochen hatte der Vorstandsvorsitzende William Anderson eine Entscheidung darüber für März 2024 angekündigt und überdies ein Umstrukturierungspaket, womit man »die Belegschaft erheblich reduzieren werde«. Die Coordination gegen Bayer-Gefahren hält eine Trennung von der Sektion »Consumer Health« mit Aspirin und anderen nicht verschreibungspflichtigen Pharmazeutika für wahrscheinlich.