privat Die kurdischen Feministin und Menschenrechtsverteidigerin Ayşe Gökkan vor ihrer Inhaftierung (undatiert)

Ayşe Gökkan erhält den Paul-Grüninger-Preis für ihr Engagement für Menschenrechte und Feminismus. Was genau sind ihre Verdienste?

Sie ist eine kurdische Journalistin und feministische Verteidigerin der Menschenrechte. Seit etwa 39 Jahren schreibt sie Zeitungskolumnen, spricht auf nationalen und internationalen Podien und Seminaren, leitet Workshops zum Thema Geschlechterungleichheit und nimmt an Demonstrationen teil. Von 2009 bis 2014 war sie die Bürgermeisterin von Nusaybin (in der türkischen Provinz Mardin, jW) und ergriff in dieser Funktion viele Maßnahmen, die den Frauen das Leben erleichtern. Sie gründete ein Frauenberatungszentrum, das Zuflucht bei häuslicher Gewalt bietet, führte Alphabetisierungskurse für Frauen ein, Informationskampagnen und eine Frauenbibliothek. Am wichtigsten ist, dass dadurch die Zahl der Femizide drastisch abnahm und im letzten Jahr ihrer Amtszeit keine einzige Frau mehr dort ermordet wurde.

Schlagzeilen machte sie mit ihrem Sitz- und Hungerstreik gegen den Bau einer »Mauer der Schande« zwischen Nusaybin und der Nachbarstadt Kamischli auf syrischem Territorium. Diese Mauer soll Menschen abhalten, die vor dem Krieg in Syrien fliehen, und den Grenzverkehr völlig schließen.

Ayşe Gökkan kann den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da sie inhaftiert ist. Warum wird sie gefangengehalten?

Das Neunte Hohe Strafgericht von Diyarbakır hat sie wegen Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation zu 19 Jahren und sechs Monaten Haft, wegen Unterstützung einer illegalen Organisation zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft sowie wegen Propaganda für eine illegale Organisation zu drei Jahren Haft – zu insgesamt 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Einige der Urteile wurden vom Obersten Kassationsgerichtshof gekippt, so dass jetzt Verfahren mit einer Verurteilung zu insgesamt 26 Jahren und drei Monaten dort anhängig sind.

Der Prozess gegen Ayşe Gökkan war kein faires Verfahren. Das Gericht war aufgrund der kurdischen und weiblichen Identität von Ayşe Gökkan befangen. Ein Blick in die Akten zeigt, dass ihre Presseerklärungen, ihre Schriften als Journalistin, ihr friedlicher politischer Aktivismus als Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation gewertet werden. Die Akte stützt sich auf die Aussagen von neun geheimen Zeugen. Es wird behauptet, dass Fluchtgefahr besteht, aber Ayşe Gökkan hat die Provinz Diyarbakır nie verlassen. Sie hat einen festen Wohnsitz. Wann immer das Gericht sie zu einer Aussage vorlud, ging sie dorthin. Verfahren und Inhaftierung sind völlig willkürlich.

Sie sind in die Schweiz gereist, um im Namen Ihrer Mandantin den Preis entgegenzunehmen. Um was für eine Auszeichnung handelt es sich dabei?

Die Paul-Grüninger-Stiftung vergibt alle drei Jahre einen Preis für herausragende Menschlichkeit, herausragenden Mut und herausragende Unparteilichkeit. Der Hauptpreis ging dieses Jahr an die polnische Flüchtlingshelferin Paula Weremiuk, die an der polnisch-belarussischen Grenze im Urwald gestrandeten und von Grenzposten misshandelten Geflüchteten hilft. Ein Anerkennungspreis wurde an Ayşe Gökkan für ihren mutigen Einsatz für Frauenrechte und gegen den Bau der »Mauer der Schande« vergeben.

Und wer war Paul Grüninger?

Er war Polizeihauptmann in St. Gallen und rettete 1938/1939 Hunderten von jüdischen und anderen Flüchtlingen vor der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung das Leben. Obwohl die Schweiz ihre Grenzen geschlossen hatte, ließ er die Flüchtlinge entgegen den Weisungen des Bundes und manchmal sogar unter Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen in den Kanton St. Gallen einreisen. Deswegen wurde er vom Dienst suspendiert und ihm wurden die Rentenansprüche gestrichen. Er und seine Familie lebten in Armut, da man ihm als »Verbrecher« keine Anstellung mehr geben wollte.

1998 beschloss das St. Galler Kantonsparlament, den Nachkommen Paul Grüningers eine Entschädigung für den Verlust von Lohn- und Rentenansprüchen infolge seiner plötzlichen Entlassung zu zahlen. Die Nachkommen haben die Summe in die Stiftung fließen lassen, die den Preis finanziert.