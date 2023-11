Denis Farrell/AP Photo/dpa Südafrika lädt zu Gipfel: Propalästinensische Demonstranten in Pretoria

Mit einem kurzfristig anberaumten virtuellen Sondergipfel hat sich am Dienstag erstmals das BRICS-Bündnis (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) in die globalen Auseinandersetzungen um den Krieg zwischen Israel und der Hamas eingeschaltet. Mehrere der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs nutzten das Treffen, um, wie etwa Chinas Präsident Xi Jinping, einen baldigen Waffenstillstand zu fordern. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der den Gipfel als derzeitiger BRICS-Vorsitzender einberufen hatte, forderte darüber hinaus Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen, zudem die Freilassung »aller zivilen Geiseln«; dem schloss sich Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva an. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach sich für eine politische Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern aus. Er bot an, die BRICS-Staaten könnten sich an Verhandlungen darum beteiligen. Rama­phosa schlug ergänzend vor, eine schnelle UN-Einsatztruppe nach Palästina zu entsenden; sie solle den geforderten Waffenstillstand überwachen.

An dem BRICS-Sondergipfel nahmen neben UN-Generalsekretär António Guterres auch führende Vertreter der sechs Länder teil, die das Bündnis zum Jahreswechsel aufnehmen will – Argentinien, Äthiopien, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Iran. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman forderte auf dem Treffen außer dem sofortigen Ende aller Waffenlieferungen an Israel auch einen »ernsthaften und umfassenden« Friedensprozess, um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen. Eine etwas abweichende Position vertrat lediglich Indien, dessen Premierminister Narendra Modi sich durch Außenminister Subrahmanyam Jaishankar vertreten ließ. Jaishankar erklärte, es könne keinerlei Kompromisse mit Terroristen geben. Neu-Delhis Haltung wird weithin mit der Frontstellung der regierenden Hindunationalisten gegen die muslimische Minderheit im Land in Verbindung gebracht.

Der BRICS-Videokonferenz war am Montag ein Außenministertreffen in Beijing vorausgegangen, zu dem Chinas Außenminister Wang Yi seine Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Indonesien und von der Palästinensischen Nationalbehörde empfangen hatte. Die fünf Außenminister reisten anschließend nach Moskau weiter, wo sie am Dienstag Gespräche mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow führten. Gespräche mit den Außenministern der drei übrigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind geplant.

Unklar ist unterdessen, ob Argentinien zum 1. Januar tatsächlich den BRICS beitritt. Die Ökonomin Diana Mondino, die als mögliche künftige Außenministerin gilt, bekräftigte am Montag, der Beitritt bringe aus Sicht des künftigen ultrarechten Präsidenten Javier Milei keinen Vorteil. Milei hatte angekündigt, die Beziehungen nicht nur zu Russland, sondern auch zu den »Kommunisten« in China und Brasilien – er meinte Lula – zurückzufahren und statt dessen mit den USA, Israel und der Ukraine zu kooperieren. Allerdings ist nicht klar, wie das gehen soll: China und Brasilien nahmen zuletzt 23 Prozent der argentinischen Exporte ab (USA: 6,4 Prozent) und lieferten 41 Prozent aller argentinischen Importe (USA: 9,4 Prozent). Auch der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte zunächst die Bindungen zum größten Wirtschaftspartner China reduzieren wollen, war damit aber an Brasiliens Agrar- und Bergbaukonzernen gescheitert, die sich ihr China-Geschäft nicht verderben lassen wollten.