Stefano Ronchini/Independent Photo Agency Int./imago Belegschaftsaktivisten lassen auch durch staatliche Repression nicht einschüchtern (Rom, 20.10.2023)

Nach Auseinandersetzungen mit dem Infrastrukturminister und Vizepremier der Meloni-Regierung, Matteo Salvini von der Lega, beginnt diesen Freitag ein vierstündiger Generalstreik im Transportsektor, zu dem die Gewerkschaften CGIL und UIL aufgerufen haben. Ursprünglich waren acht Stunden vorgesehen, die nach einer einstweiligen Verfügung von Salvini auf vier Stunden, von neun bis 13 Uhr, verkürzt wurden. Der Luftverkehr war bereits vorher ausgenommen worden. Die Reduzierung sei beschlossen worden, weil den Gewerkschaften bei Missachtung des Gebots finanzielle Strafen in Höhe von bis zu 100.000 Euro gedroht hätten. Die wirtschaftlichen Sanktionen hätten demzufolge auch für einzelne Arbeiter, die nicht zu den festgelegten Zeiten zur Arbeit erscheinen, gedroht, erklärte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini. Gleichzeitig kündigte er gemeinsam mit UIL-Generalsekretär Pierpaolo Bombardieri an, gegen die Verfügung gemäß Artikel 28 der Verfassung, der das Streikrecht garantiert, Einspruch zu erheben. Während Landini das Vorgehen Salvinis einen beispiellosen Akt in der Nachkriegszeit bezeichnete, nannte Bombardieri es institutionellen Terror.

Zwar bedeutet die »Halbierung« des Generalstreiks laut dem linken Manifesto eine Entwertung im politisch relevantesten Sektor der Wirtschaft. Das halte die Arbeiter aber nicht ab, in 58 Städten um neun Uhr die Arbeit niederzulegen, wie die Onlineplattform der CGIL, Collettiva, berichtete. Und im ganzen Land mehr als 100 Demonstrationen abzuhalten, darunter in Rom auf der Piazza del Popolo.

Bei den öffentlichen Bus- und Bahndiensten wird ein weitgehender Stillstand des Verkehrs erwartet. Die Streiks sind nach Landesteilen gegliedert. So findet am Freitag in Mittelitalien ein Generalstreik in allen Sektoren statt, also im öffentlichen Dienst genauso wie in der Privatwirtschaft. In Norditalien und damit in Südtirol streikt dagegen am Freitag nur der öffentliche Dienst, der Privatsektor wird dort am 24. November die Arbeit niederlegen. Am Donnerstag hatte laut Contropiano bereits eine Gruppe der Gewerkschaft Unione sindacale di Base (USB) »mit einer Blitzaktion« unter dem Motto »Keine weiteren Angriffe auf das Streikrecht« vor dem Sitz der Lega in Rom protestiert.

Der Ausstand ist ein Protest gegen den von der Meloni-Regierung vorgelegten Haushalt für 2024, den Contropiano auf seinem Onlineportal ein »Blut-und-Tränen-Manöver« nennt. Er sei ein Kriegshaushalt, der die Militärausgaben, die 2023 bereits 34,6 Milliarden US-Dollar betrugen, nach NATO-Vorgabe auf zwei Prozent erhöhen soll. Die Sozialausgaben werden dagegen bisher beispiellos gesenkt; Mindesteinkommen, Renten, Bildung und Gesundheitswesen; von der Streichung bleibt kein Bereich verschont. Mehr als 63 Prozent der italienischen Familien können nur mit Schwierigkeiten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die Anzahl derer, die unter der Armutsgrenze leben, liegt in Italien mit 24,2 Prozent über dem EU-Mittelwert (21,6 Prozent). CGIL und UIL fordern, die Löhne und Renten an die Teuerung anzupassen. Sie wollen gegen die wachsende Ungleichheit vorgehen und für eine gerechtere Steuerpolitik, gegen Steuerhinterziehung, für ein besseres Bildungs- und Gesundheitswesen kämpfen.

Die dritte große Gewerkschaft CISL hat sich dem Generalstreik nicht angeschlossen, was ein weiteres Mal zeigt, dass die Gewerkschaften gespalten bleiben. Um die Teilnahme der USB am Streik am Freitag haben sich CGIL und UIL nicht bemüht. Diese hat für den 24. November zu einem landesweiten Streik im Luftverkehr aufgerufen, mit dem sie die Erneuerung der Tarifverträge für die Beschäftigten der Abfertigung fordert.