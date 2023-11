Finnlands Präsident in Villa Hammerschmidt

Thomas Banneyer/dpa Ein bisschen alte Bundesrepublik aufführen: Frank-Walter Steinmeier und Sauli Niinistö am Mittwoch in Bonn

Bonn. Gut 24 Jahre nach dem letzten Staatsbesuch in der ehemaligen westdeutschen Hauptstadt Bonn hat dort wieder ein Bundespräsident ein Staatsoberhaupt eines anderen Landes empfangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßte den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö am Mittwoch mit militärischen Ehren in der nahe am Rheinufer gelegenen Villa Hammerschmidt. Beim bislang letzten Staatsbesuch in Bonn hatte 1999 der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Emir von Katar empfangen, wie ein Sprecher des Bundespräsidialamts mitteilte. Dass der finnische Präsident Niinistö nach Bonn geladen wurde, hat nach Angaben des Bundespräsidialamts einen symbolischen Hintergrund: Der Besuch würdige demnach die »enge Partnerschaft« zwischen der Bundesrepublik und Finnland, die – als Folge der Ostpolitik der Regierung Brandt – vor 50 Jahren diplomatische Beziehungen miteinander aufnahmen. (dpa/jW)