Trump nennt Gegner »Ungeziefer«

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat mit der Bezeichnung politischer Gegner als »Ungeziefer« scharfe Kritik auf sich gezogen. Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joseph Biden warf dem Republikaner am Montag vor, »die autokratische Sprache von Adolf Hitler und Benito Mussolini nachzuahmen«. Ein Sprecher des Weißen Hauses verurteilte Trumps »Ungeziefer«-Äußerung ebenfalls. Ein solcher Begriff wäre für die Soldaten, die in den 1940er Jahren die US-Uniform angezogen hätten, »entsetzlich wiedererkennbar« gewesen, erklärte Andrew Bates.

Trump hatte am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire eine Rede gehalten. Er sagte dabei: »Wir werden die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikalen Gangster ausrotten, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die lügen, stehlen und bei Wahlen schummeln und alles in ihrer Macht Stehende unternehmen werden - legal oder illegal - um Amerika zu zerstören und den amerikanischen Traum zu zerstören.« Trumps Wahlkampfteam entgegnete auf die Kritik, wer solche historischen Vergleiche anstelle, dessen »traurige, miserable Existenz wird zerquetscht, wenn Präsident Trump in das Weiße Haus zurückkehrt«. (AFP/jW)