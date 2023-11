Ukrainische Winteraussaat stark geschrumpft

Yoruk Isik Ukrainisches Getreide kann nur noch schwer durch das Schwarze Meer exportiert werden (Bosporus 11.12.22).

Kiew. Wegen des Ukrainekrieges ist die Fläche für die Winteraussaat in der Ukraine nach Branchenangaben stark geschrumpft. Bei Winterweizen sei die Fläche mit 3,8 Millionen Hektar nur halb so groß wie vor dem Krieg. Das sagte Denys Martschuk, Vize-Vorsitzender des ukrainischen Agrarverbandes UAC, am Montag in Kiew. Der Rückgang liege zum einen daran, dass viel Ackerland in dem wichtigen Agrarland wegen der Kämpfe nicht nutzbar sei. Zum anderen hätten die Bauern für ihre Sommerernte nicht genug erlöst, um Saatgut zu kaufen, sagte Martschuk. So sei im kommenden Frühjahr und Sommer eine geringere Ernte zu erwarten. Die Lebensmittelversorgung in der Ukraine sei trotzdem nicht gefährdet, sagte Martschuk. Allerdings werde es weniger Getreide für den Export geben. Seit der russischen Invasion ist die Hauptexportroute für Agrarerzeugnisse per Schiff über das Schwarze Meer nur eingeschränkt nutzbar. Ukrainische Landwirte haben Probleme, ihre Produkte auf den Weltmarkt zu bringen. (dpa/jW)