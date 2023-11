Hamad Al-Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters Der saudische Kronprinz erwartet Besuch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Riad, 20.10.2023)

Riad. Einen Tag vor zwei wichtigen Gipfeltreffen hat der saudische Kronprinz und Regierungschef Mohammed bin Salman erstmals das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen kritisiert. Sein Land verurteile »die militärische Aggression im Gazastreifen, die gezielten Angriffe auf Zivilisten und die anhaltenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch die israelischen Besatzungstruppen«, sagte bin Salman am Freitag bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs. Saudi-Arabien unterstreiche die »Notwendigkeit, diesen Krieg und die Zwangsvertreibung zu beenden und die Bedingungen für die Rückkehr zur Stabilität und die Erreichung des Friedens zu schaffen«, sagte er weiter.

Die saudische Regierung hat bereits mehrfach israelische Angriffe auf Zivilisten kritisiert, bin Salman selbst hatte sich aber bisher nicht öffentlich zu dem Konflikt geäußert. Vor Kriegsbeginn am 7. Oktober hatte es danach ausgesehen, als sei eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel in greifbare Nähe gerückt. Im September hatte bin Salman erklärt, diese rücke Tag für Tag näher.

Am Sonnabend sind in Saudi-Arabien Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zur Lage in Gaza geplant. Zudem trifft die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei ihrer am Freitag begonnenen Nahostreise am Samstag in Riad unter anderem den saudischen Außenminister Prinz Faisal bin Farhan, bevor sie nach Israel und ins israelisch besetzte Westjordanland weiterreist. (AFP/jW)