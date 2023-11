Christian-Ditsch.de Michael Mäde-Murray bei einer Ausstellungseröffnung mit Werken von Fritz Cremer in der jW-Galerie (13.12.2018)

Am Vorabend des Golfkrieges von 1991, in der angespannten Zeit, als man den Krieg erwartete und einem Schlimmes schwante, standen einige Mitglieder des Philosophiefachbereichs der Tel Aviver Universität in der Cafeteria der Geisteswissenschaftlichen Fakultät und diskutierten »die Lage«. Eine der Dozentinnen, offenbar geängstigt und besorgt um ihre Familie, erklärte mit erstaunlicher Verve: »In so einer Zeit kann die Philosophie einpacken. Sie ist völlig nutzlos.« Eine kollektive Erscheinung solch massiver Gesinnungsabkehr konnte man in Israel nach Ausbruch der zweiten Intifada, als sich die Frustration der Palästinenser in großer Gewalt entlud, beobachten. Es war kurz nach dem Oslo-Prozess, und nahezu die gesamte zionistische Linke gab sich »ernüchtert« und vollzog zum großen Teil eine ideologische Wende um 180 Grad. Ähnliches lässt sich momentan, nach dem Horror des 7. Oktober, bei den letzten kümmerlichen Resten der zionistischen Linken registrieren.

Wie anders war da Michael Mäde – ein Kämpfer, der den Kampf nie aufgab, gleichsam bis zum letzten Atemzug. Michael war ein Linker – marxistisch, sozialistisch, kommunistisch, man suche sich das passende Attribut aus –, und er blieb seiner Gesinnung treu. Dabei gab es im privaten wie im kollektiven Historischen hinreichenden Anlass, sich zu besinnen, gar sich eines anderen zu besinnen. Denn Michael war Abkömmling eines untergegangenen Staates, mithin einer verblichenen Lebenswelt. Er lebte den zweiten Teil seines Lebens in einer Welt (und einer politischen Realität), die nicht nur allem abschwor, woran er festhielt, sondern auch die Substanz dessen, woran er glaubte und wofür er kämpfte, systematisch desavouierte, erniedrigte und rabiat zu vernichten trachtete. Und Michael war todkrank. Aber gerade angesichts dieser von der Realität gestellten Herausforderungen und Hindernisse erwies er sich als der Kämpfer, der sich jeglichem Opportunismus, bequemer Anpassung und ja, auch der Verzweiflung widersetzte. Und beide Ebenen verschwisterten sich: Mädes Lyrik zeichnete sich immer als eine (zuweilen amalgamierte) Mischung aus persönlicher Welterfahrung und objektiver Erkenntnis über Weltzustand und Geschichtsverlauf der Menschen aus, eine Mischung, die in den letzten Jahren eben auch vom Ringen um Genesung von der Krankheit durchwirkt war. Michael Mädes Kampf war sowohl im Politischen und Sozialen als auch bei der Auseinandersetzung mit der Bedrohung seines individuellen Lebens eine Huldigung ans Leben, eine von Lebenshunger beseelte Gesinnung, die sich nicht zuletzt darin äußerte, die Beschädigungen des Lebens bekämpfen und beseitigen zu wollen und dem richtigen Leben als einzig zulässigem Anspruch des Menschseins zum Sieg zu verhelfen.

Dem Werk der 1956 geborenen Malerin und Grafikerin Heike Ruschmeyer, das sich primär mit Protagonisten und Opfern krimineller Gewalt im sozialen Kontext befasst, widmete Mäde das beredte Gedicht:

Kahl der Platz

Das regennasse Pflaster

gewaschen das Blut

vom Stein, blank geputzt,

Keine Totenwache.

Schnell geräumt

und bitte rasch vergessen

den Tatort.

Der Alltag droht

Fortsetzung folgt.

Das entsetzlich Anonyme, die strukturelle Entindividualisierung des Opfers kann nur noch beklagt werden, die Klage hofft nicht mehr, kann nur noch anmahnen. In der Tat: »Was blieb von all dem Wollen?« – wie es an anderer Stelle heißt. Aber er schrieb dann dennoch auch:

Und doch bleibt da

das Ding mit der Freundlichkeit,

der Welt und dem Künstler,

der auch nur ein Mensch ist.

Ein dialektisches Verhältnis,

jeden Tag

auf Messers Schneide

auf der Straße und im Atelier.

Arbeiten, am Leben bleiben:

So sehen unsere Siege

heute aus.

Der wahrhaft heroische Kampf ist der Kampf, der sich nicht von der aktuellen Niederlage abschrecken lässt, auch nicht von der Vergeblichkeit, es ist der Kampf um Freiheit selbst im Stande der Unfreiheit, der sich über die Widrigkeiten des schlecht Bestehenden hinwegzusetzen weiß – und sei’s durch Gesinnungstreue, durch das Bekenntnis zur menschlichen Freiheit. Michael Mäde war ein wahrhaft heroischer Kämpfer. Er kannte Momente des Schmerzes, des Verzagens, war auch zuweilen nah an der Verzweiflung, besonders in der Agonie. Aber keinen Moment lang verriet er seinen Glauben an die menschliche Freiheit, an die Möglichkeit eines ganz anderen menschlichen Daseins.