Yanqing. Bobweltmeister Johannes Lochner hat mit dem dritten Sieg im dritten Saisonrennen ein perfektes erstes Weltcupwochenende gefeiert. Auf der Olympiabahn in Yanqing (China) ließ der 33jährige im Vierer seinem stärksten Rivalen Francesco Friedrich wie schon am Samstag und am Freitag im Zweier keine Chance. »Das kann man ganz gut abhaken, das Wochenende, besser kann es nicht laufen«, sagte Lochner. Sein Vorsprung auf Rekordweltmeister Friedrich betrug im Ziel 0,32 Sekunden, dazwischen schob sich überraschend das italienische Team um Pilot Patrick Baumgartner auf Rang zwei (+0,31 Sekunden). (sid/jW)