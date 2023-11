fossiphoto/imago Ausgebrannt: Das Wrack des Frachters »Pallas« treibt vor der Nordseeinsel Amrum (11.11.1998)

Dieses Buch ist – auch vor dem Hintergrund der jüngsten Havarie auf der Nordsee – hochaktuell. Es ist spannend, informativ, brisant – und ein bisschen verwirrend. Peter Andryszak ist ein seit Jahrzehnten engagierter Fotograf und Journalist, vorwiegend zu marinen oder maritimen Motiven und Themen. Gewissermaßen als Resultat seiner eigenen Arbeit hat er sich mit einem auch in jW schon mehrmals berichteten Problem auseinandergesetzt: Der Tatsache nämlich, dass immer mehr Reedereien sich immer größere Schiffe bauen lassen, für die immer häufiger Flüsse, Kanäle und oft auch viele Häfen gar nicht geeignet sind. Eine wichtige Folge wird zwar häufig beschrieben und kritisiert, bedauerlicherweise aber meist auch ignoriert: Die größeren Schiffe bringen den Unternehmen betriebswirtschaftliche Vorteile, die teilweise immensen Folgekosten etwa für den immer lauter eingeforderten Ausbau der Infrastruktur (Flussvertiefungen, Hafenaus- und -neubau usw.) trägt aber die Allgemeinheit.

Diese ebenso plakative wie zugleich vereinfachte Sichtweise ergänzt ­Andryszak, indem er sein Hauptaugenmerk auf die ökologischen und ökonomischen Risiken dieser Entwicklung richtet. In acht Kapiteln skizziert er beispielsweise Konstruktion, Fahreigenschaften oder Betrieb verschiedener Schiffstypen, befasst sich mit Stabilität, Handhabung oder Sicherheitsaspekten von Containern und anderer Ladungsarten, untersucht wichtige Faktoren des Fahrens beladener Schiffe von Geschwindigkeit bis Bremsweg, von Wetterabhängigkeit bis Verkehrslenkung. Er beschreibt die Situation der Menschen an Bord – Besatzungsstärken, Qualifikationen, Arbeitsplatzanforderungen oder Unfallgefahren –, ebenso wie Entwicklung, Wettbewerb oder Leistungsgrenzen von Häfen. All dies wird schließlich zugespitzt durch den Blick auf Ursachen, Management und (Umwelt-)Folgen von Havarien.

Die ungewöhnliche Struktur fällt auf: Seitenweise zitiert Andryszak aus unterschiedlichsten kompetenten Quellen. Zur einfachen Unterscheidung sind diese Zitate kursiv gesetzt, verbindende Erläuterungen oder Überleitungen des Autors erscheinen in Normalschrift. Das führt zwar im Schriftbild wie mitunter auch inhaltlich zu einer leicht verwirrenden Darstellung, aber eben auch zu einer lehrreichen Faktenflut. Wer sich indes nicht so intensiv mit einzelnen Aspekten auseinandersetzen möchte, dem bietet Andryszak die Option einer Art »Schnelldurchgang«: Jedes dieser Kapitel enthält am Schluss einen in der Regel mehrseitigen Abschnitt »Autorensicht«, in dem er komprimiert die zuvor behandelten Informationen zusammenfasst und einordnet.

Das kulminiert zum einen in dem Versuch, einen Großteil der Folgen »zu benennen, die die aktuelle Ausrichtung zum Gigantismus in der Schifffahrt« mit sich bringt, zum anderen in einer – hervorragenden, jedoch angesichts der Komplexität des Themas zwangsläufig unvollständigen – Sammlung von »Lösungsideen«. Ergänzt wird dies durch eine tabellarische Erfassung von Havarien in Nord- und Ostsee sowie Nordatlantik seit Brand und Strandung des Holzfrachters »Pallas« 1998 sowie durch eine (den »Schnelldurchgang« unterstützende) »Checkliste« möglicher Risiken in der und durch die Schiffahrt.

»Prävention statt Reaktion« lautet sein wiederholt betontes Leitmotto. Angesichts der Bedeutung der Seeschiffahrt im globalen Handel bei gleichzeitiger Gigantismussucht der Reedereien gerieten die Risiken für Ökonomie wie Ökologie »zunehmend aus dem Blick«. Also gelte es, »präventiv zu überlegen«, wie die damit verbundenen Gefahren »wenn schon nicht verhindert, so doch zumindest reduziert« werden könnten. Ganz zweifellos leistet sein Buch dazu einen wichtigen Beitrag. Kritik sei dennoch gestattet: Ein Stichwortverzeichnis hätte die Handhabung deutlich erleichtert. Zudem hätte die Kompetenz eines gestaltenden und lektorierenden Verlags die Lesbarkeit verbessern können.