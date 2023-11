Die in Deutschland stark gefährdete Kreuzotter (Vipera berus) ist das Reptil des Jahres 2024. Als einzige Schlange sei sie auch jenseits des Polarkreises noch anzutreffen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) mit Sitz im niedersächsischen Salzhemmendorf am Sonntag mit. »Die kälteliebende Art gilt daher auch als eine Verliererin des Klimawandels.« In Deutschland schwinde ihr Lebensraum. Auf dem Speiseplan der Kreuzotter stehen Eidechsen, Frösche und Kleinsäugetiere, ihre größten natürlichen Feinde sind Wildschweine, Marder und Mäusebussarde. Am stärksten ist sie jedoch durch intensive Landwirtschaft und die Entwässerung der Moore bedroht. (dpa/jW)