Nachschlag: Karriere mit Übervater

IMAGO/Pond5 Images Michael und Kirk Douglas

Zunächst eher ein Fluch, letztlich ein Segen: Michael Douglas hat Übervater Kirk während seiner Kindheit meist nur in den Ferien gesehen, in der Regel am Arbeitsplatz in irgendwelchen Hollywood-Studios. Sich da zu emanzipieren, ist kein Leichtes, weswegen er erst einmal eine Karriere als Hippie anstrebte. Den großen Traum, Schauspieler zu werden, hatte er nicht und rutschte nebenbei ins Fach. Lange Zeit wurde er nur als TV-Darsteller (»Die Straßen von San Francisco«) wahr- und schließlich in der Rolle des Produzenten (»Einer flog über das Kuckucksnest«) ernstgenommen. Eine ausführliche Lernkurve, die in seriöse Sphären führte, durchsetzt aber von seichten Kassenschlagern. Kirk Douglas hatte es vorgemacht, indem er die Mainstream-Unterhaltung bediente und letztlich politisch fortschrittliche Akzente setzte, etwa als er 1960 für »Spartacus« auf dem verfemten Kommunisten Dalton Trumbo als Drehbuchautor bestand. (mme)