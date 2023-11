Zehn Jahre nach dem Krebstod von Almut Klotz ist der Erzählungsband »Tamara und Konsorten« von Klotz + Dabeler, so die Schreibweise von Almut Klotz und ihrem Partner Reverend Christian Dabeler, nun als erweiterte Neuausgabe im Verbrecher-Verlag herausgekommen. Die Songs »Heinz« und »Universell«, die damals dazu von Klotz geschrieben wurden, erscheinen zudem als Digitalsingle. Erstmalig wurde auch ihr Debütalbum »Menschen an sich« als Vinyledition veröffentlicht. Im legendären Kreuzberger Restaurant »Zum Goldenen Hahn« wird am 19. November 2023 der Reverend Christian Dabeler die bewährte Kombination aus Konzert und Lesung zelebrieren. Die Parts von Almut Klotz übernimmt Alyssa Fenner vom Verbrecher-Verlag und wird bei dieser Gelegenheit auch einige Fragen an den Reverend stellen. (jW)

Zum Goldenen Hahn, ­Oranienstr. 14 a, Berlin-Kreuzberg. 19.11., ab 17 Uhr